Bajnoki kudarca ellenére kimagaslik a Fradi, de nyomába eredt az ETO és az Újpest
A játékosai értékét tekintve óriási előnnyel vezeti az NB I-et a tabellán másodikként végzett korábbi egyeduralkodó. A Győr és az Újpest dobogós a Fradi mögött.
Hét győztes év utáni trónfosztása ellenére továbbra is a Ferencváros labdarúgói képviselik messze a legnagyobb értéket az NB I-ben, ugyanakkor a friss bajnok ETO játékoskeretét már a második legtöbbre taksálja a Transfermarkt. Továbbra is a Fradi légiósai viszik a prímet; Gabi Kanikovszki éri a legtöbbet a mezőnyben.
A hétvégi szezonzárás után, kedden a mértékadó portál frissítette a magyar élvonalban szereplő futballisták becsült piaci értékeit.
Maradt a kiugró Fradi-fölény
A Metropol az alábbiakban összegyűjtötte a legérdekesebb adatokat.
- Az NB I legértékesebb keretei: 1. FTC 44,9 millió euró (16,2 milliárd forint), 2. ETO 14,63 millió euró (5,3 milliárd forint), 3. Újpest 13,65 millió euró (4,9 milliárd forint).
- Az NB I legértékesebb labdarúgói: 1. Gabi Kanikovszki (izraeli, FTC) 4 millió euró, 2. Mohammed Abu Fani (izraeli, FTC) 3 millió euró, 3. Kristoffer Zachariassen (norvég), Ibrahim Cissé (szenegáli-francia), Toon Raemaekers (belga) és Bamidele Yusuf (nigériai) 2,5-2,5 millió euró (900 millió forint).
- Az NBI legértékesebb magyar futballistái: 1. Vitális Milán (ETO) 2 millió euró (720 millió forint), 2. Dibusz Dénes (FTC), Gruber Zsombor (FTC), Lisztes Krisztián (FTC) és Szűcs Tamás (DVSC) 1,5-1,5 millió euró (540 millió forint).
- Az NB I legtöbbet fejlődött játékosai: 1. Akpe Victory (nigériai, ZTE) 1,9 millió euró (690 milliárd forint), 2-3. Kanikovszki és Raemaekers 1-1 millió euró (360 millió forint).
- Az NB I legnagyobb értékcsökkenései: 1-3. Cissé, Habib Maiga (elefáncsontparti, FTC) és Arne Maier (német, Újpest) 500-500 ezer euró (180 millió forint).
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre