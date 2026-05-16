Ez lett az egykor fényűző budai luxusszanatóriumokból

Trianon után a magashegyi szanatóriumok az országhatáron kívül kerültek. De a háború után – a Morbus Hungaricus, vagyis a TBC - nagyon elterjedt betegségnek számított az országban. Ekkor még úgy gondolták, hogy a jó levegő csodákat tesz a betegséggel és a betegekkel is. Ezért a budai hegyek között elkezdték építeni a gyógyintézeteket. Most megmutatjuk, hogy hol álltak ezek a szanatóriumok.

A budai gyógyintézetek elhelyezkedése. Fotó: Google Maps

A budai hegyek csendes villái és erdős oldalai egykor nemcsak kirándulóhelyek voltak, hanem a gyógyulás remélt terepei is. A Svábhegy, Zugliget, Tündérhegy és Lipótmező környékén szanatóriumok, gyermek-tüdőgyógyintézetek és pszichiátriai intézmények működtek, amelyek közül több mára eltűnt, átalakult vagy üresen maradt. Térképünkön pontosan megmutatjuk, hol álltak ezek az épületek, és milyen történetek rejtőznek a sokszor ma is ismerős budai címek mögött.

A svábhegyi szanatórium, már, ami megmaradt belőle

Fotó: Christo / Wikipédia

1. Svábhegyi Szanatórium

A Svábhegyi Szanatórium 1927-ben készült el az Eötvös úton, a budai hegyvidék egyik legelegánsabb gyógyítóhelyeként. A korszakban a tiszta levegőt, a napfényt és a nyugalmat önmagában is gyógyító erőnek tartották.

A svábhegyi szanatórium díszes tere Fotó: Random photos 1989 / Wikipédia

Az intézmény fényűzését nemcsak a belső terek jelzik, hanem az is, hogy kültéri uszodát is kapott, méghozzá Hajós Alfréd tervei szerint. Itt kezelték egy ideig Karinthy Frigyest is, így az épület nemcsak orvostörténeti, hanem irodalmi emlékhely is.

2. Béla király úti gyermek-tüdőszanatórium

A Béla király úti gyermek-tüdőszanatóriumban, a Svábhegyen tüdőbeteg gyerekeket kezeltek. Ekkor a hosszú pihenés, a hegyi levegő és a fegyelmezett napirend még a gyógyítás fontos része volt. Az egykori kórtermek helyén később üres, pusztuló házak maradtak: csendes, de súlyos emlékei egy eltűnt korszaknak.

Ezek a lépcsők valaha gyermekzsivajtól voltak hangosak Fotó: Random photos 1989 / Wikipédia

3. Preisich Szanatórium és Tündérhegy

A zugligeti Tündérhegyen álló Preisich-villában 1929-től működött szanatórium, eleinte tüdőbeteg gyerekek számára.

A hely később pszichiátriai és pszichoterápiás intézménnyé vált, majd a Tündérhegy név a mai Semmelweis Rehabilitációs Klinika egyik osztályában élt tovább. Fontos különbség: a mai Tündérhegy már nem az eredeti épületben működik. A kapcsolat intézménytörténeti és szakmai, nem épületazonosság.