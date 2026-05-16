Mit szólnak ehhez Liverpoolban?! Kiderült, Szoboszlaiéknál a Manchester City az első

A tavalyi angol bajnok Liverpool már az őszi botladozásával eljátszotta az esélyét a címvédésre. Szoboszlai Dominikék örülhetnek, ha Bajnokok Ligája-szereplést érő (1-5.) helyen végeznek a Premier League tabelláján, amelynek tetején a végéhez közeledik az Arsenal és a Manchester City különversenye az idei aranyért. A Pool-sztár Szoboszlai Dominik apja, Szoboszlai Zsolt az Aston Villa-Liverpool meccs (4-2) előtt a Spíler TV adásában elmondta: az utolsó két forduló előtt kétpontos hátrányban kapaszkodó Guardiola-csapatnak szurkol.

Szoboszlai Zsolt a fia csapatát idén mindháromszor verő Manchester Citynek szurkol az angol bajnoki versenyfutásban Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Pedig a Liverpool a bajnokságban oda-vissza alulmarad (0-3, 1-2) a City ellen, sőt az FA-kupa negyeddöntőjében 4-0-ra kiütötték Szoboszlaiékat az Etihad-stadionban. Ráadásul a magyar középpályást – aki az Arsenal ellen győztes, a manchesteriek ellen pedig pontot nem, "csak" szépségdíjat érdemlő álom-szabadrúgásgólt lőtt – egyszer kiállították, egyszer pedig a saját szurkolóinak címzett gesztikulálása miatt került a kritikák kereszttüzébe jó barátja és szomszédja, Erling Haalandék ellen.

Szoboszlai Zsolt a City bajnoki címéért drukkol

"Szimpatikusabb a Manchester City játékstílusa. És több az ismerős is, legalábbis Dominik révén: (Josko) Gvardiol és (Erling) Haaland" – sorolta Szoboszlai Zsolt az érveit és fia korábbi lipcsei, illetve salzburgi csapattársait és barátait, amiért – ha már a Liverpool idén nem tud beleszólni a bajnoki címért zajló küzdelembe – az Arsenallal szemben inkább a Manchester City elsőségéért szurkol.

Az utolsó két forduló előtt az Arsenal két ponttal vezet Pep Guardiola csapata előtt. A londoniak a már biztos kieső Burnleyt fogadják, majd hazai pályán a Crystal Palace vendégeként zárják a szezont, míg a City a nemzetközi kupaszereplésért (akár BL-indulásért!) hajtó Bournemouth-hoz látogat – ekkor besegíthet a Tóth Alexéktől szorongatott Liverpoolnak –, aztán hazai pályán az Aston Villa ellen fejezi be a futballévet.