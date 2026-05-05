Kiderült, mire utalt rejtélyesen Szoboszlai: nagy baj lehet Liverpoolban
Minden a Bajnokok Ligája-szereplésen múlik? Szoboszlai Dominik attól tarthat, hogy szétesik a Liverpool.
„Remélhetőleg a lehető leginkább együtt tud maradni ez a csapat” – nyilatkozta Szoboszlai Dominik a vasárnapi Manchester United-Liverpool (3-2) Premier League-rangadó után. Azóta a nemzetközi sportsajtóban több helyütt is azt boncolgatják, hogy mire célozhatott a Premier League tavalyi bajnokcsapatának idei legjobbja.
A góljával és gólpasszával, majd a hazai szurkolóknak címzett mutogatásával is főszereplővé vált magyar középpályás az értékelésében azt is hangsúlyozta, hogy a következő szezon helyett egyelőre a bajnokságból hátralévő három meccsükre koncentrál.
„Sok mindent el kell érnünk ahhoz, hogy a következő szezonban is Bajnokok Ligája-mérkőzéseken vehessünk részt, mert a Liverpoolnak ott a helye. Aztán meglátjuk, mi történik a jövőben” – emelte ki Szoboszlai, aki attól tarthat, hogy BL-szereplés nélkül még inkább széteshet a csapata, amelyből egyre több jó barátja távozik.
A Pool korszakos egyéniségei közül már biztos Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása. Mindketten kilenc év után hagyják el a klubot. Az egy szezonnal később érkezett Alisson Becker kapus eligazolására is mind nagyobb az esély, miután a jövőre lejáró szerződése miatt már csak most remélhetnek érte valamirevaló vételárat a kérőitől (elsősorban a korábbi római edzője, Luciano Spalletti dirigálta Juventus lenne rá vevő).
Szoboszlai Dominik maradása is a BL-től függ?
Hasonló a helyzet a játékperceivel elégedetlen Curtis Jonessszal, akinek a hírek szerint az Internazionale és a Borussia Dortmund is menekülőutat kínálna. Vele ellentétben az öt éve Liverpoolban játszó Ibrahima Konaté ingyen odébbállhat, ha továbbra sem sikerül zöld ágra vergődni vele a nyárig érvényes kontraktusa megújításáról. Rá többek között a Real Madrid lenne vevő, csakúgy, mint Alexis Mac Allisterre és Szoboszlaira. Mindkettejüket 2028 nyaráig köti megállapodás a Liverpoolhoz, annyi különbséggel, hogy az argentin világbajnokkal még meg sem kezdték a szerződéshosszabbítását célzó tárgyalásokat – magyar csapattársával ezzel szemben igen, csak éppen hónapok óta nem jutnak dűlőre.
Mindezzel kapcsolatban érdemes felidézni: márciusban a Football Insider arról írt, hogy ha a Poolnak nem jön össze a 2026/27-es BL-szereplés, akkor több sztár távozhat a tavalyi angol bajnokcsapatból. Ezért, a tárgyalások miatt is lehet oly fontos a Bajnokok Ligája-indulás bebiztosítása. Erre a Liverpoolnak jó esélye van, de egyelőre nem mehet biztosra: a hátralévő három bajnoki fordulóban kell kiharcolnia, hogy a tabella első öt helyezettje között végezzen.
Az egyelőre negyedik helyezett Szoboszlaiék legközelebb szombaton (13.30, tv: Spíler 1) a Chelsea-t fogadják az angol bajnokság 36. fordulójában; majd az Aston Villához látogatnak, végül a Brentfordot látják vendégül – utóbbi két csapat közvetlen riválisuk a BL-indulásért folytatott versengésben.
A Premier League állása 35 forduló után:
- Arsenal 76 pont
- Manchester City 71 (34 mérkőzés)
- Manchester United 64
- Liverpool 58 (59-47)
- Aston Villa 58 (48-44)
- Bournemouth 52
- Brentford 51
- Brighton 50
