Félelmetes égi jelenséget fotóztak le Magyarország felett: erre szavak sincsenek

Egyszerre volt félelmetes és gyönyörű az a különleges égi jelenség, amit egy magyar viharvadász kapott lencsevégre Orosháza közelében. A sötét viharfelhők között feltűnő Tyndall-sugarak és a ragyogó szivárvány olyan látványt nyújtottak, mintha egy hollywoodi film jelenete elevenedett volna meg.

A különleges égi jelenség Orosháza felett Fotó: Sütő's Photography



Különleges égi jelenség Magyarország felett

A drámai fotón hatalmas, sötét gomolyfelhők tornyosulnak a táj fölé, miközben a felhők résein áttörő napsugarak látványos fénynyalábokat rajzolnak az égre. A kép közepén egy élénk szivárvány bukkan elő. Az aranyló gabonaföld és a viharfelhők kontrasztja még különlegesebbé teszi az egész jelenetet.

A látványos fénysugarakat Tyndall-sugaraknak nevezik. Ezek akkor alakulnak ki, amikor a Nap fénye a felhők résein keresztül áttör, majd a levegőben található apró vízcseppeken, párán, vagy porszemcséken szóródik szét. Emiatt a fény látványos, oszlopszerű sugarakként válik láthatóvá az égbolton. Sokan úgy érzik, mintha a sugarak az égből lefelé érkeznének, pedig valójában a Napból minden irányba szétterjedő fényről van szó. A jelenség nevét John Tyndall ír fizikus után kapta, aki a 19. században részletesen kutatta a fény szóródását. Az ő munkája segített megérteni, miért láthatjuk ilyen látványos formában a napsugarakat ködös, vagy viharos időben.

A szivárvány kialakulásához szintén a Nap és a vízcseppek összhangja kellett. A lehulló esőcseppek megtörik és visszaverik a fényt, így bomlik fel a napfény a jól ismert színekre.

A jelenlegi időjárás kedvez a különleges égi jelenségek kialakulásának

A jelenlegi viharos, záporos időjárás kifejezetten kedvez az ilyen látványos égi jelenségeknek. Az előttünk álló napokban továbbra is változékony marad az időjárás. Többfelé számítani lehet záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre, a hőmérséklet pedig sok helyen elmarad a május közepén megszokottól. A reggelek még mindig hűvösek lehetnek, napközben pedig gyakran takarják majd felhők a Napot. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban a jövő hét második felében végre megérkezhet a kellemesebb tavaszi idő. Egyre több napsütésre van kilátás, csökkenhet a csapadék esélye, a délutáni hőmérséklet pedig ismét megközelítheti a 22-25 Celsius-fokot.