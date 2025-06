Látványos képeken a Magyarországon végigsöpört szupercella – galéria

Szupercella jelentése:

A felhők zivatarláncokba rendeződhetnek, amikor egy forró, meleg periódust egy markáns hidegfront szakít meg. A zivatarláncok szabályosan rendezett viharfelhők, amelyek akár több kilométer hosszúságúak is lehetnek. Ezekben a láncokban kialakulhatnak fejlett zivatarfelhők is, amelyeket szupercellának nevezünk. A szupercella hevesebb, mint egy átlagos cella vagy zivatarfelhő, mert a szupercellából akár 2 centiméteres, vagy nagyobb jég is hullhat, akár 100 kilométer per órás széllökés is lehetséges, valamint a villámok száma percenként meghaladhatja a 80 ezer kisülést. Egy szupercellából akár tornádó is kialakulhat, bár ez Magyarországon elég ritka.