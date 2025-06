Jégeső és kidőlt fák: ilyen pusztítást végzett a semmiből jött vihar Körmenden – fotók, videók

Kedden délután megmutatta az időjárás, milyen kegyetlen és erős is tud lenni: a verőfényes napsütést pillanatok alatt vihar váltotta fel, Körmendet pedig egy szupercella kebelezte be. Hullott a jégeső, méghozzá nem is akármekkora: cseresznye méretű jégdarabokról érkezett jelentés, mindenhol hangos kopogást lehetett hallani, miközben a szél is elképesztő erővel tombolt.

Cseresznye méretű jég hullott Körmendre Fotó: VAOL

Lakóházra döntötte a fát a vihar Körmenden

Nem csak a jég okozott gondot a pillanatok alatt lecsapó vihar során a Vas vármegyei településen: a VAOL jelentése szerint közel húsz helyszínen kérték a tűzoltók segítségét. Többségében kidőlt fák, leszakadt faágak akadályozták a jármű-, és a gyalogosforgalmat, de leszakadt villanyvezeték is jelentett problémát, emellett kerítésre és épületre borult öles fák is adtak feladatot a vasi tűzoltóknak. A Bartók Béla lakótelepen például egy igen magas fa borult egy tömbházra.

Egy igencsak öles fa borult egy lakóházra... Fotó: VAOL

...amelyhez a tűzoltókat kellett riasztani a hirtelen jött vihar után Fotó: VAOL

Videón a körmendi szupercella:

Egy másik videó a viharról:

Itt pedig már a vihar utáni munkálatok:

A település polgármestere, D. Szabó Barna is beszámolt az eseményekről. Elárulta: szerencsére személyi sérülés nem történt: