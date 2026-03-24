Csoda az égen, Szeged felett: szivárvány törte át a viharfelhőt – galéria!

Káprázatos égi jelenség jelent meg Szeged felett hétfőn (március 23.). Szivárvány tört át a sötét viharfelhők közül, a káprázatos színek visszatükröződtek a Tisza víztükrén is.

Szivárvány Szeged felett Fotó: Sütő's Photography

A lélegzetelállító szivárványról egy magyar viharvadász készített látványos képeket, aki elmondása szerint egyszerűen megérezte, hogy a vihar után történni fog valami különleges. Nem sietett haza az eső elől, hanem a folyóparton maradt, és várt. Pár perccel később a felhők szétnyíltak, a napfény áttört rajtuk és megjelent a látványos szivárvány, amely szinte a házak mögül indult és az égbe emelkedett.

Hogyan alakul ki a szivárvány?

A szivárvány egy fényjelenség, ami akkor alakul ki, amikor a napfény az esőcseppeken tűz át. A fény a cseppekben megtörik, majd visszaverődik, végül újra kilép belőlük; mindeközben a fehér fény színekre bomlik, ezért látjuk a pirosat, narancssárgát, sárgát, zöldet és a többi árnyalatot. Minél erősebb a napsütés és minél frissebb az eső, annál élénkebb lesz a szivárvány. A lencsevégre kapott szegedi szivárvány egy látványos példája a fénytörésnek. A szürke viharfelhőkön áttörő szivárvány emlékeztet minket arra, hogy a felhők felett mindig süt a nap.

