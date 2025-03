„Azt hittem, hogy eljöttek értünk az idegenek” – kitört az UFO-pánik Budapesten – galéria

Különös égi jelenség tartja lázban az egész világot. 2025. március 24-én este furcsa kék spirál jelent meg az égen. Több országban, köztük Magyarország különböző pontjain is látni lehetett. Budapestről is sokan számoltak be, hogy észlelték az égi spirált. Rengetegen lefotózták a szokatlan jelenséget, a MetKép nyilvános Facebook-csoportot is ellepték a kék spirálról készült képek. Azóta kiderült: SpaceX rakéta volt!

A SpaceX által kibocsájtott üzemanyag égi spirált hozott létre Fotó: Facebook/MetKép

„ Azt hittem, hogy eljöttek értünk az idegenek ”

Voltak, akik azt hitték, hogy UFO-t látnak az égen. Több kutyasétáltató is beszámolt róla, hogy halálra rémültek, amikor az esti égbolton látták kirajzolódni a furcsa spirált.

Amikor felnéztem az égre azt hittem, hogy eljöttek értünk az idegenek. Hirtelen tényleg azt hittem, hogy egy UFO-t látok, pedig nem nagyon hiszek bennük

- mesélte a Metropolnak egy budapesti nő.

A különös égi jelenség mindössze pár percig volt látható.



SpaceX: Elon Musk áll a háttérben

Megvan a tudományos magyarázata a furcsa égi jelenségnek. Az Elon Musk által alapított SpaceX sikeresen indított egy Falcon 9 rakétát a floridai űrállomásról, ami a ChatGPT szerint titkosított rakományt szállított. A küldetését kevesebb, mint 9 perc alatt teljesítette. A SpaceX rakéta pályája nem ismert. A kék spirál pedig nem más, mint a rakéta felszállás után kibocsájtott üzemanyaga, ami létrehozta a magas légkörben a különleges fényjelenséget.

