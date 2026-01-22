Színes lepel hullott hazánkra: erre senki nem készült fel

Nem akármilyen pillanatnak lehettek szemtanúi az emberek nemrég Európa-szerte, így hazánkban is. Olyan erős geomágneses vihar keletkezett, hogy a napkitörésekkel sarki fény érte el a Földet. Magyarországon lélegzetelállító égi jelenséggé vált: mindenhol látni lehetett! Mutatjuk galériánkat a ritka pillanatról!

Káprázatos az ég esténként, még szombatig megcsodálható a sarki fény (Fotó: Laczkó Martin / Laczkó Martin)

Mi az a sarki fény?

A színes, hullámzó fényjelenségre mindenki felkapja a fejét, annál is inkább, ha Európa felett is tiszteletét teszi, hiszen leginkább az északi sarkkör környékén fordul elő. Nemrég, január 19-én hétfőn este Magyarországon az idei év első sarki fénye volt látható. Magyar idő szerint 19 óra 38 perckor országszerte megfigyelhető volt a sarki fény, azt követően, hogy geomágneses vihar érte el a bolygót. Utóbbi szerencsére nemcsak jellemzően taccsra vágja a digitális eszközöket, hanem szemet gyönyörködtető „égi paplant” emel az emberiség fölé.

A légköri fényjelenség többféle színben pompázhat:

zöld,

piros,

lila,

kék,

bíbor

és néha rózsaszín

színlepelt is emelhet fölénk.

Szeged felett is látták

Múlt hétfőn az újév első sarki fénye átfestette az égboltot, a többi között Szegeden is látható volt. Laczkó Martin profi fotós, viharvadász egészen Mohácsról utazott le, hogy lencsevégre kapja a Napfény Városa felett elterülő sarki fényt. A férfi izgatottan bújta az internet geomágneses jelzéseiről beszámoló berkeit, hogy mikor érkezik meg végre hazánk felé a sarki fény. Nagyot dobbant a szíve, amikor a nagy nap estéjéhez közeledett az idő.

Azonnal autóba pattant a fotós felszerelésével!

Viszonylag időben el tudtunk indulni. Szeged városától nem messze meg is álltunk és szerencsénk volt, mert bő 2 órán keresztül megfigyelhető volt a sarki fény. Szabad szemmel! A kapkodásban sikerült otthon hagynom a fényképezőgép állványom, ami egy ilyen látvány megörökítéséhez szinte elengedhetetlen… De megoldottam. Fényképezőm kézből kitartva és az autóban lévő kis kirándulós székem segítségével tudtam képeket lőni

– lelkendezett a viharvadász fotós.

Azonban a sarki fény nemcsak Szegeden kápráztatta el az embereket, hanem országszerte látható volt.

Mutatjuk galériánkat a szemet gyönyörködtető látványról!