RETRO RÁDIÓ

Színes lepel hullott hazánkra: erre senki nem készült fel

Ámuldozva figyelték a magyarok, hogy milyen ritka jelenség terítette be az égboltot. Hazánk felett is látható volt a sarki fény, amelyet az erős napkitörések keltettek életre. Egy profi fotós meseszép képeken örökítette meg a jelenséget Szeged felett, de mutatjuk, mely városokban hogyan ragyogott az ég!

Megosztás
Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2026.01.22. 11:30
égi jelenség európa magyarország fotós sarki fény

Nem akármilyen pillanatnak lehettek szemtanúi az emberek nemrég Európa-szerte, így hazánkban is. Olyan erős geomágneses vihar keletkezett, hogy a napkitörésekkel sarki fény érte el a Földet. Magyarországon lélegzetelállító égi jelenséggé vált: mindenhol látni lehetett! Mutatjuk galériánkat a ritka pillanatról!

A sarki fény egy fotós lencséjén keresztül.
Káprázatos az ég esténként, még szombatig megcsodálható a sarki fény (Fotó: Laczkó Martin  / Laczkó Martin)

Mi az a sarki fény?

A színes, hullámzó fényjelenségre mindenki felkapja a fejét, annál is inkább, ha Európa felett is tiszteletét teszi, hiszen leginkább az északi sarkkör környékén fordul elő. Nemrég, január 19-én hétfőn este Magyarországon az idei év első sarki fénye volt látható. Magyar idő szerint 19 óra 38 perckor országszerte megfigyelhető volt a sarki fény, azt követően, hogy geomágneses vihar érte el a bolygót. Utóbbi szerencsére nemcsak jellemzően taccsra vágja a digitális eszközöket, hanem szemet gyönyörködtető „égi paplant” emel az emberiség fölé.

A légköri fényjelenség többféle színben pompázhat:

  • zöld, 
  • piros,
  • lila,
  • kék, 
  • bíbor 
  • és néha rózsaszín

színlepelt is emelhet fölénk.

Szeged felett is látták

Múlt hétfőn az újév első sarki fénye átfestette az égboltot, a többi között Szegeden is látható volt. Laczkó Martin profi fotós, viharvadász egészen Mohácsról utazott le, hogy lencsevégre kapja a Napfény Városa felett elterülő sarki fényt. A férfi izgatottan bújta az internet geomágneses jelzéseiről beszámoló berkeit, hogy mikor érkezik meg végre hazánk felé a sarki fény. Nagyot dobbant a szíve, amikor a nagy nap estéjéhez közeledett az idő.

Azonnal autóba pattant a fotós felszerelésével! 

Viszonylag időben el tudtunk indulni. Szeged városától nem messze meg is álltunk és szerencsénk volt, mert bő 2 órán keresztül megfigyelhető volt a sarki fény. Szabad szemmel! A kapkodásban sikerült otthon hagynom a fényképezőgép állványom, ami egy ilyen látvány megörökítéséhez szinte elengedhetetlen… De megoldottam. Fényképezőm kézből kitartva és az autóban lévő kis kirándulós székem segítségével tudtam képeket lőni

– lelkendezett a viharvadász fotós.

Azonban a sarki fény nemcsak Szegeden kápráztatta el az embereket, hanem országszerte látható volt.

Mutatjuk galériánkat a szemet gyönyörködtető látványról!

Különleges égi jelenség kápráztatta el a magyarokat január 19-én. Olyan erős geomágneses vihar keletkezett, hogy hazánk felett is látható volt a sarki fény, amely országszerte pompázatos színekben festette át az égboltot. Mutatjuk a lélegzetelállító képeket!

A szavak is elfogytak: ilyen volt az év első sarki fénye Magyarorsz...

fotótegnap, 15:18

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu