Színes lepel hullott hazánkra: erre senki nem készült fel
Ámuldozva figyelték a magyarok, hogy milyen ritka jelenség terítette be az égboltot. Hazánk felett is látható volt a sarki fény, amelyet az erős napkitörések keltettek életre. Egy profi fotós meseszép képeken örökítette meg a jelenséget Szeged felett, de mutatjuk, mely városokban hogyan ragyogott az ég!
Nem akármilyen pillanatnak lehettek szemtanúi az emberek nemrég Európa-szerte, így hazánkban is. Olyan erős geomágneses vihar keletkezett, hogy a napkitörésekkel sarki fény érte el a Földet. Magyarországon lélegzetelállító égi jelenséggé vált: mindenhol látni lehetett! Mutatjuk galériánkat a ritka pillanatról!
Mi az a sarki fény?
A színes, hullámzó fényjelenségre mindenki felkapja a fejét, annál is inkább, ha Európa felett is tiszteletét teszi, hiszen leginkább az északi sarkkör környékén fordul elő. Nemrég, január 19-én hétfőn este Magyarországon az idei év első sarki fénye volt látható. Magyar idő szerint 19 óra 38 perckor országszerte megfigyelhető volt a sarki fény, azt követően, hogy geomágneses vihar érte el a bolygót. Utóbbi szerencsére nemcsak jellemzően taccsra vágja a digitális eszközöket, hanem szemet gyönyörködtető „égi paplant” emel az emberiség fölé.
A légköri fényjelenség többféle színben pompázhat:
- zöld,
- piros,
- lila,
- kék,
- bíbor
- és néha rózsaszín
színlepelt is emelhet fölénk.
Szeged felett is látták
Múlt hétfőn az újév első sarki fénye átfestette az égboltot, a többi között Szegeden is látható volt. Laczkó Martin profi fotós, viharvadász egészen Mohácsról utazott le, hogy lencsevégre kapja a Napfény Városa felett elterülő sarki fényt. A férfi izgatottan bújta az internet geomágneses jelzéseiről beszámoló berkeit, hogy mikor érkezik meg végre hazánk felé a sarki fény. Nagyot dobbant a szíve, amikor a nagy nap estéjéhez közeledett az idő.
Azonnal autóba pattant a fotós felszerelésével!
Viszonylag időben el tudtunk indulni. Szeged városától nem messze meg is álltunk és szerencsénk volt, mert bő 2 órán keresztül megfigyelhető volt a sarki fény. Szabad szemmel! A kapkodásban sikerült otthon hagynom a fényképezőgép állványom, ami egy ilyen látvány megörökítéséhez szinte elengedhetetlen… De megoldottam. Fényképezőm kézből kitartva és az autóban lévő kis kirándulós székem segítségével tudtam képeket lőni
– lelkendezett a viharvadász fotós.
Azonban a sarki fény nemcsak Szegeden kápráztatta el az embereket, hanem országszerte látható volt.
Mutatjuk galériánkat a szemet gyönyörködtető látványról!
