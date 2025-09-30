Bámulatos égi jelenséget videóztak Magyarországon: ilyen volt a sarki fény

Hétfő este 9:00-9:30 között igazán különleges látványban részesülhettek azok, akik feltekintettek az éjszakai égre, ugyanis rózsaszínben pompázott a sarki fény Magyarország egén. Eleinte felhők zavarták meg a csodálatos jelenséget, de utána szépen kitisztult az ég és mindenki láthatta, hogy milyen bámulatos dologról van szó.

Itt láthatók a prédikálószéki kamera felvételei: az első képen egy dupla szivárvány, a másodikon már a sarki fény.

Videó is készült a sarki fényről:

Egy észlelő is fantasztikus felvételt készített a sarki fényről:

És hogy mi is az a sarki fény? "A Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék által keltett időleges, optikai fényjelenség, amelyet az éjszakai égbolton megjelenő rendkívül színes fátylak jellemeznek."