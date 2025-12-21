Nincs magyarázat a különös jelenségre: már egy éve UFO-k szelik az égboltot a megyében

A hatóságok is csak értetlenül állnak azok előtt a rejtélyes, világító objektumok előtt, amelyek már egy éve folyamatosan feltűnnek Wyoming megyében, és amik a feltételezések szerint egy UFO-raj lehetnek. A helyi média jelentése szerint a szokatlan égi jelenséget a Jim Bridger Erőmű és a Vörös-sivatag feletti égbolton észlelték, Sweetwater megyében. Bár sokan drónoknak vélik őket, a különös objektumok pontos természete továbbra sem világos a hatóságok számára, annak ellenére, hogy mindent megtesznek a rejtély megoldása érdekében.

Már több mint egy éve szelik át UFO-k az égboltot az erőműnél / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Továbbra is rejtély a szokatlan UFO-k esete

Mindent megtettünk, hogy kiderítsük, mik ezek, de senki sem akar válaszokat adni nekünk

- mondta el Jason Mower, a Sweetwater Megyei Seriffhivatal szóvivője, aki azt is kijelentette, az egykor megdöbbentőnek számító UFO-k mostanra annyira mindennapossá váltak, hogy a lakosok már nem is jelentik a rendőrségnek, ha látják őket. Mower azt is megjegyezte, annak ellenére, hogy bár nyugtalanító jelenségeknek tűnhetnek, az objektumok eddig még nem jelentettek veszélyt a lakosságra, és nem tettek semmi olyasmit, ami rendőri beavatkozást igényelt volna.

Amennyiben ez megváltozik, akkor annak megfelelően fogunk cselekedni

- hangsúlyozta a szóvivő.

Mindez egyébként nem számít egyedi jelenségnek, mivel az állam egy másik részének rendvédelmi tisztviselői is beszámoltak hasonló, folyamatosan visszatérő UFO-rajokról, amelyek 2024 végén és 2025 első negyedévében tűntek fel, majd ugyanilyen hirtelen nyomuk veszett A téma még egy állami törvényhozási ülésen is felmerült, ahol Greg Portert, a Wyomingi Nemzeti Gárda vezetőjét állítólag a légterük felett történt, pilóta nélküli légi járművek incidenséről kérdezték, és aki erre azt a választ adta, hogy nincs tudomása ilyesmiről. Érdekes módon azonban hozzátette, hogy tud viszont hasonló esetekről más szövetségi létesítmények közelében, amiket azonban nyilvánosan nem tárgyalhat meg – írja a Coast to Coast AM.