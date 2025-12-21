RETRO RÁDIÓ

Nincs magyarázat a különös jelenségre: már egy éve UFO-k szelik az égboltot a megyében

Senki sem érti, mik lehetnek a titokzatos objektumok. A rejtélyes UFO-k annyira megszokottá váltak a környéken, hogy a lakosok már nem is jelentik az észlelésüket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 20:30
ufo ufo-észlelés rejtély égi jelenség

A hatóságok is csak értetlenül állnak azok előtt a rejtélyes, világító objektumok előtt, amelyek már egy éve folyamatosan feltűnnek Wyoming megyében, és amik a feltételezések szerint egy UFO-raj lehetnek. A helyi média jelentése szerint a szokatlan égi jelenséget a Jim Bridger Erőmű és a Vörös-sivatag feletti égbolton észlelték, Sweetwater megyében. Bár sokan drónoknak vélik őket, a különös objektumok pontos természete továbbra sem világos a hatóságok számára, annak ellenére, hogy mindent megtesznek a rejtély megoldása érdekében.

Vajon tényleg idegen létforma alkotta a jelenséget Miskolc felet? / UFO
Már több mint egy éve szelik át UFO-k az égboltot az erőműnél / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Továbbra is rejtély a szokatlan UFO-k esete

Mindent megtettünk, hogy kiderítsük, mik ezek, de senki sem akar válaszokat adni nekünk

- mondta el Jason Mower, a Sweetwater Megyei Seriffhivatal szóvivője, aki azt is kijelentette, az egykor megdöbbentőnek számító UFO-k mostanra annyira mindennapossá váltak, hogy a lakosok már nem is jelentik a rendőrségnek, ha látják őket. Mower azt is megjegyezte, annak ellenére, hogy bár nyugtalanító jelenségeknek tűnhetnek, az objektumok eddig még nem jelentettek veszélyt a lakosságra, és nem tettek semmi olyasmit, ami rendőri beavatkozást igényelt volna.

Amennyiben ez megváltozik, akkor annak megfelelően fogunk cselekedni

- hangsúlyozta a szóvivő.

Mindez egyébként nem számít egyedi jelenségnek, mivel az állam egy másik részének rendvédelmi tisztviselői is beszámoltak hasonló, folyamatosan visszatérő UFO-rajokról, amelyek 2024 végén és 2025 első negyedévében tűntek fel, majd ugyanilyen hirtelen nyomuk veszett A téma még egy állami törvényhozási ülésen is felmerült, ahol Greg Portert, a Wyomingi Nemzeti Gárda vezetőjét állítólag a légterük felett történt, pilóta nélküli légi járművek incidenséről kérdezték, és aki erre azt a választ adta, hogy nincs tudomása ilyesmiről. Érdekes módon azonban hozzátette, hogy tud viszont hasonló esetekről más szövetségi létesítmények közelében, amiket azonban nyilvánosan nem tárgyalhat megírja a Coast to Coast AM.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu