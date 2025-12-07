A webkamera leplezte le: különös UFO-k bukkantak fel az éjszakai égbolton

Egy webkamera rögzített Kaliforniában több különös, feltételezett UFO-t, amelyek a tengerpart felett bukkantak fel, az éjszakai égbolton. A szokatlan anomáliákat a hírek szerint még csütörtök kora hajnalban pillantották meg a Ventura partvidékéről készült élő közvetítésben, amelyet a Surfline szörfözés-előrejelző cég üzemeltet.

A tengerpart felett láttak felbukkanni több, feltételezett UFO-t / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

A webkamera leplezte le a feltételezett UFO-kat

A figyelemre méltó felvételen – amelyet lentebb mi is megosztottunk –, két világító, csészealj alakú objektum jelenik meg, amelyek egymással párhuzamosan mozognak az éjszakai égbolton. Nem sokkal ezután pedig hirtelen több világító UFO-csoport is megjelent az élő közvetítésben.

Láttunk már néhány elég vad dolgot a kamerákon, de ami ma reggel 4:46-kor történt a Ventura Point kameránkkal, talán az viszi a pálmát

- nyilatkozta az esettel kapcsolatban a Surfline egy magazinnak.

Érdekes módon a cég egy másik perspektívát is bemutatott, egy másik webkamera szemszögéből, amelyen egy képen kívüli fényforrás az égbolton jelentős mennyiségű fényt vet a partra

Nem meglepő módon, miután a webkamera felvételei napvilágot láttak, sokan rögtön azt feltételezték, hogy a videófelvételen látható, szokatlan anomáliák idegen eredetűek. A szkeptikusabb megfigyelők azonban inkább hajlottak afelé, hogy a feltételezett UFO-k csupán egy rakétaindítás maradványai voltak – írja a Coast to Coast AM.

Mindez egyébként azután történt, hogy egy férfi, Fer Valderrama Marin, aki a családjával Chile Valle del Limarí nevű völgyében járt, egy szokatlan tárgyat észlelt egy hegy oldalában, amit videón is megörökített. A felvételen egy csészealj alakú tárgy látható, amint a földön fekszik egy sziklás kiemelkedés közelében, a napfény pedig úgy verődik vissza róla, mintha fémből lenne. A videó, ahogy felkerült az internetre, futótűzként terjedt el a chilei közösségi médiában, az emberek pedig sorra találgatták, pontosan mit sikerült rögzíteni rajta. Ekkor is felmerült, hogy egy UFO látható a felvételen, míg mások szerint csak egy hétköznapi tárgy, például egy sátor.