A webkamera leplezte le: különös UFO-k bukkantak fel az éjszakai égbolton
Ehhez foghatót még sosem láttak a környéken. A feltételezett UFO-kat egy szörfözés-előrejelző cég webkamerája rögzítette, amint a tengerpart felett jelennek meg.
Egy webkamera rögzített Kaliforniában több különös, feltételezett UFO-t, amelyek a tengerpart felett bukkantak fel, az éjszakai égbolton. A szokatlan anomáliákat a hírek szerint még csütörtök kora hajnalban pillantották meg a Ventura partvidékéről készült élő közvetítésben, amelyet a Surfline szörfözés-előrejelző cég üzemeltet.
A webkamera leplezte le a feltételezett UFO-kat
A figyelemre méltó felvételen – amelyet lentebb mi is megosztottunk –, két világító, csészealj alakú objektum jelenik meg, amelyek egymással párhuzamosan mozognak az éjszakai égbolton. Nem sokkal ezután pedig hirtelen több világító UFO-csoport is megjelent az élő közvetítésben.
Láttunk már néhány elég vad dolgot a kamerákon, de ami ma reggel 4:46-kor történt a Ventura Point kameránkkal, talán az viszi a pálmát
- nyilatkozta az esettel kapcsolatban a Surfline egy magazinnak.
Érdekes módon a cég egy másik perspektívát is bemutatott, egy másik webkamera szemszögéből, amelyen egy képen kívüli fényforrás az égbolton jelentős mennyiségű fényt vet a partra
Nem meglepő módon, miután a webkamera felvételei napvilágot láttak, sokan rögtön azt feltételezték, hogy a videófelvételen látható, szokatlan anomáliák idegen eredetűek. A szkeptikusabb megfigyelők azonban inkább hajlottak afelé, hogy a feltételezett UFO-k csupán egy rakétaindítás maradványai voltak – írja a Coast to Coast AM.
Te mit gondolsz?
Mindez egyébként azután történt, hogy egy férfi, Fer Valderrama Marin, aki a családjával Chile Valle del Limarí nevű völgyében járt, egy szokatlan tárgyat észlelt egy hegy oldalában, amit videón is megörökített. A felvételen egy csészealj alakú tárgy látható, amint a földön fekszik egy sziklás kiemelkedés közelében, a napfény pedig úgy verődik vissza róla, mintha fémből lenne. A videó, ahogy felkerült az internetre, futótűzként terjedt el a chilei közösségi médiában, az emberek pedig sorra találgatták, pontosan mit sikerült rögzíteni rajta. Ekkor is felmerült, hogy egy UFO látható a felvételen, míg mások szerint csak egy hétköznapi tárgy, például egy sátor.
