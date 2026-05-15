Komoly, amit az Exatlon All Stars győztese üzent Valkusz Máténak

Palik László szerint a műsor döntő hetében szárnyakat növesztett a világbajnok teniszező, a csütörtöki adásban elsőként jutott a férfiak Top 3-as mezőnyébe. Valkusz Máté teljesítményére az Exatlon All Stars győztese is felfigyelt, komoly, amit neki üzent.

Szerző: Barby
Létrehozva: 2026.05.15. 18:45
Exatlon Hungary Valkusz Máté Exatlon All Stars győztes

A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon Hungary 2026 versenyzőin, egyre fáradtabbak, kérdés, ki hogyan birkózik meg mindezzel, kinek milyen hatással van a teljesítményére. Úgy látszik, Valkusz Mátéra igaz a „teher alatt nő a pálma” mondás, őt ugyanis mindez elképesztő módon felspannolta, a csütörtöki versenynapon elsőként bejutott az elődöntőbe. 

Valkusz Máté félpucéran versenez az Exatlon autóroncs pályáján.
Az Exatlon Bajnokok csapatában Valkusz Máté megtáltosodott (Fotó: TV2)

Valkusz Máté kimondta, az Exatlon végső győzelmére hajt

Már az egyéni szakasz első versenynapján is leiskolázta a férfi mezőnyt a teniszező, hiba nélkül, elsőként jutott be a csütörtöki négyek viadalára, így két napot pihenhetett. Az Exatlon 2026 tegnapi adásában szintén hozta ezt a formáját, hiába vesztett egy futamot, elsőként jutott be az elődöntőbe, vagyis bent van a TOP 3-ban a világbajnok sportoló.

„Nagyon jó érzés ebben a legjobb háromban benne lenni, főleg, mert a fejemben sem volt amúgy” – mondta Gelencsér Tímea kérdésére Valkusz Máté, akit a rajongók összeboronáltak Halász Jázminnal

Itt a fináléban annyira élvezetes, hogy nem a csapatért futok, hanem magamért, nincs miért magyarázkodni, ha valami nem úgy sikerült. Nincs, aki lehurrog, hogy negatív vagyok. Úgyhogy itt már tényleg önmagam vagyok és ez a legfontosabb, hogyha azt tudom hozni, ami bennem van! Az első hetekben nagyon ügyetlen voltam, nem találtam a helyem ebben az egészben, akkor senki egy forintot sem adott volna, hogy idáig jutok. Nekem több idő kellett, hogy belejöjjek, de én úgy tudom, szerencsére a végső győztes nem az első héten derül ki, hanem a fináléban, úgyhogy ideje volt, hogy rákapcsoljak! Most már nem lehet hátradőlni, hiába jutottam be a legjobb három közé elsőként, nem szabad elszállni, én most már a végső győzelemre hajtok!

Már csak négy nő és négy férfi hajt az Exatlon végső győztese címért.
Az Exatlon 2026 versenyzői már csak nyolcan vannak, közülük kerül ki a férfi és női győztese (Fotó: TV2)

Az Exatlon All Stars férfi győztese üzent neki

A sport-reality Instagram oldalán özönlenek a kommentek Valkusz Máté bejutása után, elsőként az All Stars férfi győztese, Jósa Danny üzent a teniszezőnek: 

„Erről van szó, Tesi! Ez kell! Végig! A tied!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
