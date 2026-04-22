Minden reggel odabújik hozzá: egyre gyanúsabb, hogy szerelem szövődik az Exatlon két bajnoka közt

Miközben egyre élesedik a verseny a TV2 sikerműsorában, a pirosak két játékosa közt úgy látszik egyre mélyül a kapcsolat. Az Exatlon Hungary 2026 bajnoka, Halász Jázmin minden reggel évődve ébreszti csapattársát, Valkusz Mátét, miközben a többiek már a konyhában vannak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 13:30
Palik László kedd este robbantotta a bombát a sport-reality ötödik hetében: innentől hetente két párbaj lesz, vagyis két ember számára ér véget a verseny. A feszültség tovább nő az Exatlon Hungary Bajnokok és Kihívók csapatában, de ebben a vérzivataros időben is egymásba kapaszkodik Halász Jázmin és Valkusz Máté, akik közt szemmel láthatóan alakul valami.

Az Exatlon Bajnokok közül a nézők szerint Valkusz Máté ás Halász Jázmin egymásra talált

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karate bajnok és a teniszező lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon Jázmin és Máté számára is nagyon fontos, a forgatás monotonitásában mindig egymásba kapaszkodnak. De az elmúlt napokban több olyan jelenetet lehetett látni az adásokban, amiből a nézők azt a következtetést vonták le, hogy valami több alakul a két fiatal sportoló közt, mint barátság. A kedd esti műsor elején romantikus zenével kísérve az látszott, ahogy Halász Jázmin rohan oda reggel Valkusz Mátéhoz, cirógatja, simogatja, majd odasimul hozzá. Persze fiatalok, csinosak, ki vetné a szemükre, ha vonzódnának egymáshoz. 

A korábbi évadokban több versenyzőre is rátalált a szerelem, volt, aki csapattársában, volt aki ellenfelében, volt, aki egy stábtag személyében találta meg az igazit. Így nem lenne meglepő, ha az Exatlon 2026 -ban is így lenne. A rajongók mindenesetre máris összeboronálták Halász Jázmint és Valkusz Mátét, nagyon szurkolnak a két sportolónak. Persze ahogy az lenni szokott, most is vannak olyanok, akik szerint helytelen, amit a Bajnokok két versenyzője tesz. Az egyik kommentre, miszerint mit szól mindehhez a karate bajnok sógora, a korábbi exatlonista Kővári Viktor válaszolt is. 

Olyan jó őt boldognak látni! Mosolyog, jókedvű, és élvezi a fiatalságot!

Az Exatlon Bázis puritán oldalán Jázó minden reggel odabújással ébreszti Valkusz Mátét.

Kik jöttek össze az Exatlonban? 

Összegyűjtöttük azokat a versenyzőket, akik a műsorban találták meg a szerelmet. Az első évadban Salander Dorina és Provoda Jodes kapcsolata a műsor után emelkedett komoly szintre, mára már jegyesek. A harmadik évadban ismerkedett meg egymással a Bajnok Halász Vivien és a Kihívó Kővári Viktor, a dominikai kaland után itthon randizni kezdtek, Japánban volt a lánykérés, tavaly pedig hatalmas lagzit csaptak. És nem felejtkezhetünk meg a sokáig rejtélyek övezte Kempf Zozóról és Szente Grétiről, akik hosszas titkolózás után végül tavaly vállalták fel a nyilvánosság előtt a szerelmüket. 

Mi van Valkusz Máté és Halász Jázmin között?! Amikor csinos, fiatal sportolók már hetek óta össze vannak zárva egy egzotikus szigeten, akkor könnyen megeshet, hogy egyesek között szerelem alakul ki. Úgy fest, ez történik Máté és Jázmin között is. #bors #valkuszmate #halaszjazmin #exatlon #exatlonhungary

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
