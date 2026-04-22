Minden reggel odabújik hozzá: egyre gyanúsabb, hogy szerelem szövődik az Exatlon két bajnoka közt

Palik László kedd este robbantotta a bombát a sport-reality ötödik hetében: innentől hetente két párbaj lesz, vagyis két ember számára ér véget a verseny. A feszültség tovább nő az Exatlon Hungary Bajnokok és Kihívók csapatában, de ebben a vérzivataros időben is egymásba kapaszkodik Halász Jázmin és Valkusz Máté, akik közt szemmel láthatóan alakul valami.

Exatlon: Halász Jázmin minden reggel odabújik Valkusz Mátéhoz

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karate bajnok és a teniszező lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon Jázmin és Máté számára is nagyon fontos, a forgatás monotonitásában mindig egymásba kapaszkodnak. De az elmúlt napokban több olyan jelenetet lehetett látni az adásokban, amiből a nézők azt a következtetést vonták le, hogy valami több alakul a két fiatal sportoló közt, mint barátság. A kedd esti műsor elején romantikus zenével kísérve az látszott, ahogy Halász Jázmin rohan oda reggel Valkusz Mátéhoz, cirógatja, simogatja, majd odasimul hozzá. Persze fiatalok, csinosak, ki vetné a szemükre, ha vonzódnának egymáshoz.

A korábbi évadokban több versenyzőre is rátalált a szerelem, volt, aki csapattársában, volt aki ellenfelében, volt, aki egy stábtag személyében találta meg az igazit. Így nem lenne meglepő, ha az Exatlon 2026 -ban is így lenne. A rajongók mindenesetre máris összeboronálták Halász Jázmint és Valkusz Mátét, nagyon szurkolnak a két sportolónak. Persze ahogy az lenni szokott, most is vannak olyanok, akik szerint helytelen, amit a Bajnokok két versenyzője tesz. Az egyik kommentre, miszerint mit szól mindehhez a karate bajnok sógora, a korábbi exatlonista Kővári Viktor válaszolt is.

Olyan jó őt boldognak látni! Mosolyog, jókedvű, és élvezi a fiatalságot!

Kik jöttek össze az Exatlonban?

Összegyűjtöttük azokat a versenyzőket, akik a műsorban találták meg a szerelmet. Az első évadban Salander Dorina és Provoda Jodes kapcsolata a műsor után emelkedett komoly szintre, mára már jegyesek. A harmadik évadban ismerkedett meg egymással a Bajnok Halász Vivien és a Kihívó Kővári Viktor, a dominikai kaland után itthon randizni kezdtek, Japánban volt a lánykérés, tavaly pedig hatalmas lagzit csaptak. És nem felejtkezhetünk meg a sokáig rejtélyek övezte Kempf Zozóról és Szente Grétiről, akik hosszas titkolózás után végül tavaly vállalták fel a nyilvánosság előtt a szerelmüket.

