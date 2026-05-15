Meg is van a hónap legpancserebb betörője, aki elaludt a tett helyszínén

Egy bécsi üzletben bukott le. A betörő a szupermarketben elfogyasztott alkohol után aludt el, ahol végül a rendőrök ébresztették fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 19:15
Egy 22 éves magyar férfit egy bécsi szupermarketben találtak meg, miután az éjszaka során betörte az üzlet automata ajtaját, majd odabent alkoholt fogyasztott. Az eset a főváros Landstraße kerületében történt. A bolt egyik alkalmazottja hajnalban, műszakkezdéskor figyelt fel az ittas férfira, aki addigra elaludt az üzlethelyiségben. A sajtóinformációk szerint a dolgozó reggel fél hat körül hívta a rendőröket, miután rábukkant a mélyen alvó betörőre – írta a Vaol.hu.

A betörő a szupermarketben elfogyasztott alkohol után elaludt.
A peches betörő nem először járt az üzletben

Az üzlet kamerarendszere mindent rögzített, így a hatóságoknak nem volt nehéz kitalálni, hogyan jutott be az álomszuszék betörő a szupermarketbe.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a férfi nem először járt az üzletben illegálisan. A nyomozók szerint néhány nappal korábban már betört ugyanabba a boltba, így felmerült a gyanú, hogy visszatérő elkövetőről van szó.

A bécsi bűnügyi rendőrség illetékes osztálya folytatja az ügy további vizsgálatát. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a férfi milyen értékeket tulajdonított el, illetve milyen büntetésre számíthat az eljárás során – írja az Origo.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
