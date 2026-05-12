Kokain, fegyver, terrier – Mindhármat találtak annál az angyalföldi férfinál

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály és a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói egy folyamatban lévő büntetőeljárásban ütöttek rajta az 50 éves férfin május 6-án este otthonában.

A gyanúsított a felszólításnak eleget téve, úgy ahogy volt ajtót nyitott, olyan hiányos öltözetben, hogy a ruházatátvizsgálást szinte át is lehetett ugrani.

A lakás átkutatása azonban már nem ment ilyen könnyen, akadt egy kis probléma. Pontosabban nem is olyan kicsi, nagyjából olyan 50 kilós lehetett. A férfi elfogása után ugyanis egy igencsak agresszív amerikai staffordshire terrier próbálta megakadályozni, hogy a nyomozók tovább dolgozzanak. Szerencsére a férfi élettársa is gyorsan belátta, hogy jobb együttműködni, ezért a nagydarab ebet bezárta a fürdőszobába, amíg megérkeztek az állatmentők – fogalmazott a rendőrség közösségi oldalán.

A nehezen kezelhető kutyát végül az Állatmentő Liga egyik munkatársa fogta be, majd az intézkedés lezárása után a hozzátartozókra bízták az állatot.

A rendőrök a lakás átkutatását sem hagyták ki: az ingatlanban, illetve az ott megtalált autókulcshoz tartozó járműben nagyjából 100 gramm kokaint találtak. Emellett előkerült egy engedély nélkül tartott, kireszelt gyári számú éles lőfegyver, valamint több lőszer is.

A hatóságok a hozzávetőleg hárommillió forint feketepiaci értékű drogot, a fegyvert, a lőszereket és az autót is lefoglalták. Az 50 éves B. Pált a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályán hallgatták ki kábítószer birtoklása, illetve lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.