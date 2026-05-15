Kórházi fotóval jelentkezett Király Viktor – nincsenek szavak
Erre nem számítottak a rajongók! „Tényleg igaz…” – írta Király Viktor.
Kórházi fotót posztolt a közösségi oldalán az énekes. Ám aggodalomra semmi ok! A felvétel hat évvel ezelőtt készült – a szülőszobában! A képen Király Viktor, a felesége, Virág Anita és gyermekük, Kolen látható. A büszke apuka ezzel a fotóval kívánt boldog születésnapot a május 13-án 6 éves kisfiának és a feleségének is. Mutatjuk, mit írt a kép mellé!
Király Viktor hat éve lett apuka
Négy mondat, ám micsoda üzenet! Szívből jövő sorokkal köszöntette kisfiát és feleségét is a közösségi oldalán a New Yorkban született énekes, Király Viktor.
Tényleg igaz… repül az idő. Mintha tegnap jöttél volna a világra. Nagyon szeretlek, fiam. És boldog születésnapot ma feleségemnek is.
– írta Király Viktor az Instagram-oldalán.
Így vált családdá Király Viktor és Virág Anita:
