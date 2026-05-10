Így még biztosan sosem láthattad őket: lenyűgöző családi fotóval jelentkezett Király Viktor

Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita immár jó ideje boldog házasságban élnek, és nevelik közös gyermeküket, Kolent. A Megasztár egykori győztese amennyire lehet, óvja a fiát a nyilvánosságtól, így csak ritkán tesz ki róla képeket a közösségi médiában. Nemrég azonban kivételt tett, és egy olyan családi felvétellel jelentkezett, amellyel rögvest sikerült elnyernie a rajongótábora tetszését.

Királyi Viktor családi fotója mindenkit elvarázsolt

Olyan ajánlatot teszek neked, amelyet nem fogsz tudni visszautasítani!

– jegyezte meg a fotót tartalmazó Instagram-posztjában Viktor, utalva ezzel a Keresztapa című klasszikus gengszterfilm egyik, ha nem a legikonikusabb idézetére. Ehhez illően a csatolt felvételen Anitával és a kisfiukkal mind szürke zakót, sötét felsőt és kifejezetten komor arckifejezést öltöttek magukra. A követők nem is győztek ámuldozni a kommentszekcióban.

De szépek vagytok így együtt, Király család! Gyönyörű fotó rólatok… Főként a kis Király csodálatos, tüneményes, aranyos… Nagyon szeretlek benneteket

– áradozott az egyik lelkes rajongó.

A kis Király a legcukibb

- helyeselt egy másik kommentelő is.

Szép család vagytok

– jelentette ki egy újabb követő.

Az énekes, bár manapság kiegyensúlyozott életet él a szeretteivel, korábban kemény csatát vívott a függősével. Viktor, elmondása szerint, az egyetemi évei alatt indult el a lejtőn, mialatt már egészen fiatalon küzdött az alkohollal.

Színésziskolában tanultam, és az utolsó években kezdtem rájönni, hogy én ezt az alkohol dolgot teljesen máshogy kezelem, mint a többiek. Óra után az osztállyal lementünk a sarki kocsmába, és egy idő után észrevettem, hogy már én buzdítom a többieket arra, hogy menjünk és igyunk

– emlékezett vissza Király Viktor, aki, miután megnyerte a Megasztár 4. szériáját, zuhant még mélyebbre: a hirtelen jött hírnevet és a negatív kritikákat ugyanis nem tudta kezelni, így újra az alkohol felé fordult.

Végül Király Viktor felesége, Király-Virág Anita nem tudta tovább nézni, ahogy férje egyre mélyebbre süllyed, így közös gyermekükkel együtt elhagyta az énekest. Másfél év különélést követően Viktor a párja és szakemberek segítségével szabadult meg a démonjaitól, ma pedig már két éve józan, boldog életet él.