„Ne szóljatok be!” – Király Viktor elszánta magát, keményen visszavágott a gyűlölködőknek

A Király testvérek, Viktor és Linda neve egyet jelent a sikerrel, de az életük korántsem csak csillogásból áll. Miközben Viktor a házassága megmentéséért folytatott küzdelméről, Linda pedig friss eljegyzésének boldogságáról vallott nemrégiben, most egy teljesen más, fájdalmas témát hoztak felszínre. Király Viktor egy őszinte Instagram-sztoriban tálalt ki: elárulta, hogy hiába él évtizedek óta Magyarországon, a mai napig bántásokat kap a beszéde miatt.

Király Viktor felesége Anita egyszer már kiakarta mondani a válást (Fotó: Mediaworks archív)

Ilyen beszólásokkal kellett szembenéznie Király Viktornak és Lindának

A Király testvérek megtörték a csendet egy olyan ügyben, ami már régóta jelen van mindennapjaikban. Viktor egy korlátozott ideig elérhető Instagram történetben rántotta le a leplet a kettős mércéről: döbbenetes, de még mindig akadnak olyanok, akik képesek belekötni egy-egy kicsúszott angol szó miatt.

Én New Yorkban születtem és 2000-ben költöztem Magyarországra. Születésem óta, amióta az eszemet tudom angolul beszélek, a szüleim meg magyarul

– kezdte Király Viktor, aki azt is elmondta, hogy emiatt a magyar és angol nyelv keveréke mindig jelen volt az életükben, majd így folytatta:

Emlékszem, amikor ideköltöztünk Magyarországra, még nagyon törtem a magyart, és sok éven keresztül azzal foglalkoztam, hogy megtanuljam rendesen a nyelvet. Nyilván lehet még hallani egy kis akcentust, de mindent megtettem, hogy erre a szintre eljussak, ahol most vagyok. Jártam logopédushoz és beszédtechnikára is. De mindig végigkísért az életemben, hogyha néha kicsúszott egy-egy angol szó, akkor jöttek a kérdések: Miért beszélsz angolul?

– Viktor azt ecsetelte ezután, hogy ehhez képest most már – és nem csak a fiatalok körében – mindenki keveri a két nyelvet, ami neki egyébként nagyon szimpatikus, de egy valamit nem ért, és egy kérést is címzett az emberek felé, akik őt piszkálják beszéde miatt:

Király Viktor testvére Linda rengeteget fogyott az elmúlt időszakban (Fotó: MTVA)

Ha nekem kicsúszik egy angol szó amikor beszélek, vagy egy angol szó egy dalban, akkor ne szóljatok be! Hát ha már ténylegesen amerikai-magyar vagyok (..)

Viktornak erre az Instagram sztorijára testvére Király Linda is reagált egy történettel: „Amúgy te emlékszel arra, amikor konkrétan az utcán mentünk és egymás között beszélgettünk, és leszóltak, hogy miért merünk angolul, vagy hunglish-ba beszélni?” – mesélte nevetve Linda, aki megjegyezte, hogy legalább most már trendik lettek.