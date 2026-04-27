Király Linda és újdonsült vőlegénye elhagyták az országot!

Király Linda, a lenyűgöző hangú díva hosszú évek után találta meg azt a férfit, aki mellett nemcsak nőként, hanem társként is kiteljesedhet. Párja, Roli egy határozott, családcentrikus férfi, aki már két gyermek édesapja, így az énekesnő egy kész családot kapott a szerelem mellé. A minap azonban Linda Instagram-történetekben tudatta a rajongókkal, hogy elhagyták az országot vőlegényével.

Király Linda vőlegénye Roli szintén a zeneiparban dolgozik (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Király Linda és vőlegénye külföldről jelentkezett be

Sugárzik a boldogságtól Király Linda, amióta rátalált a családcentrikus Rolira, aki két gyermeket is hozott a kapcsolatukba. Az énekesnő, aki nemrég vallotta be, hogy gőzerővel keresik közös otthonukat, most pedig egyenesen Olaszországból jelentkezett be a rajongóknak. Aggodalomra azonban úgy tűnik semmi ok, hiszen a fotók alapján egy családi nyaralásról lehet szó, ahova Király Linda édesanyját is magukkal vitték.

Király Linda és párja Olaszországból jelentkeztek be (Fotó: Instagram)

Király Linda eljegyzése az egész családját boldoggá tette

Roli nem bízta a véletlenre a dolgot, és a régimódi úriemberekhez híven mindenkitől engedélyt kért, mielőtt féltérdre ereszkedett volna. A lánykérés helyszíne és időpontja is szimbolikus volt: a megismerkedésük első évfordulóján, március 14-én, a Duna-parton történt meg a nagy esemény.

Az első évfordulónkon, március 14-én terveztem feltenni a nagy kérdést, de előtte mindenkitől engedélyt kértem. Elmentem a szüleihez, majd elmondtam nekik, hogy nem tudok a lányuk nélkül élni, és mindent megteszek, hogy boldog legyen.

„A család nagyon örült, de Király Tamás igazi féltő apukaként azért hozzátette: Egyet tudj, ő a lányom, és a két szemem mindig rajtatok lesz” – mesélte el a lánykérés előtti izgalmas pillanatokat Roli.

Linda egész családja, köztük Király Viktor is nagyon örült testvére eljegyzésének (Fotó: MTVA)

Király Linda a családalapításról is megszólalt

Ami a jövőt és a bővülő családot illeti, Linda imádja Roli gyermekeit, és hálás a sorsnak ezért az új szerepért. „A családalapítással sem kapkodunk, de jó érzéssel tölt el, amikor látom Rolit apukaként a két csodálatos gyermekével” – mondta az énekesnő, akinek szemmel láthatóan jót tett a szerelem, hiszen sugárzik a boldogságtól.