Először nyílt meg Király Linda az eljegyzéséről

A napokban látott nyilvánosságot a remek hír, hogy eljegyezték Király Lindát. Az énekesnő élete legboldogabb időszakát éli. Király Linda most először tért ki a lánykérés részleteire és mesélt az eljegyzéséről.

Király Linda elmondta, hogy az első randevú meglepetésként érte Fotó: Szabolcs László

Király Linda nem árulta el kedvese kilétét, de nagyon boldog

Úgy tűnik, alaposan felfordult Király Linda élete az utóbbi időben. Nemcsak egy jelentős, mintegy 20 kilós fogyáson van túl, amely látványosan átalakította a megjelenését, hanem a magánéletében is nagy változások történtek. Az énekesnő március óta egy új férfi oldalán boldog.

Az új kapcsolat gyorsan komolyra fordult, kedvese nem sokat várt, és feltette a nagy kérdést, amiről az énekesnő egy exkluzív interjúban mesélt a Borsnak. Mint kiderült, tavaly márciusban még csak egy ártatlannak tűnő kávémeghívást fogadott el, nem is sejtve, hogy abból randi lesz. Most, egy év elteltével már az eljegyzésüket ünneplik.

Elhívott egy kávéra, én azt hittem, hogy munkáról lesz szó, de randi volt. Egyből szimpatikusnak találtam...

Ezzel mindhárom Király testvér révbe ért, ami az egész család számára hatalmas örömet jelent. Linda a Glamour Women of the Year gálán beszélt személyesen is a történtekről, és elmondta, hogy a lánykérés óta szinte a fellegekben jár. Bár kapcsolatuk mindössze egy éve tart, szerinte ez bőven elég volt ahhoz, hogy biztos legyen az érzéseiben: „Ha az ember érzi, akkor egyszerűen tudja” – fogalmazott mosolyogva.

Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rágondolok.

Arról is beszélt, hogy párja egyelőre kerüli a nyilvánosságot, ő viszont még sosem érezte magát ennyire szeretve. Annyit még elárult róla, hogy néhány évvel idősebb nála, köze van a zenéhez, és szinte váratlanul toppant be az életébe - a teljes megszólalás a Bors cikkében tekinthető meg.