Nincs tovább: 18 év után válik a hollywoodi álompár

Újabb hollywoodi álompár adta be a válókeresetet. A szerelmesek egy forgatáson jöttek össze, és viszonylag hamar sor került az esküvőre. Házasságuk alatt két gyermekük született, s bár próbálták megmenteni a kapcsolatukat, sajnos nem jártak sikerrel, így a válás mellett döntöttek.

18 év házasság után válik Jason Biggs és felesége, Jenny Mollen, a hírt a közösségi médiában közölte a két színész. Házasságukból két gyermekük született. Az elmúlt 9 hónapban a házaspár sokszor eljátszott a válás gondolatával, miközben próbálták megmenteni a kapcsolatukat.

Párterápiára jártak, és újra elkezdtek randizgatni. Az Amerikai pite filmek sztrárja, Jason Biggs 48. születésnapján is együtt voltak, amiről közös képek is születtek, azonban most úgy tűnik, hogy a szerelem elmúlt, s csak a barátság maradt.

— Page Six (@PageSix) May 14, 2026

„Nagyon szoros viszonyban maradnak továbbra is. Nincs kétségem afelől, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak majd, és a közös gyermekeiket is békében és szeretetben fogják felnevelni” – mondta egy bennfentes a Page Sixnek.

Jason és Jenny még 2008-ban A spanom csaja című film forgatása alatt ismerkedett meg, és még abban az évben összeköttötte az életét. Korábban nem vetették véka alá extrém szexuális életüket, sem pedig a szabadelvű hobbijaikat, az utóbbi években azonban már csak gyermekneveléssel kapcsolatos hírek keringtek róluk. A filmrajongók legnagyobb örömére Jason nemrégiben bejelentette, hogy újabb Amerikai-pite résszelérkezik – írja a Life.hu internetes portál.