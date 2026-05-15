RETRO RÁDIÓ

Nincs tovább: 18 év után válik a hollywoodi álompár

Romantikus film forgatásán ismerkedtek meg. Elmaradt a hepiend, a válás mellett döntött az álompár.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 18:30
álompár szakítás válik

Újabb hollywoodi álompár adta be a válókeresetet. A szerelmesek egy forgatáson jöttek össze, és viszonylag hamar sor került az esküvőre. Házasságuk alatt két gyermekük született, s bár próbálták megmenteni a kapcsolatukat, sajnos nem jártak sikerrel, így a válás mellett döntöttek.

Újabb álompár szakított, Jason Biggs és felesége Jenny Mollen 18 év után válnak
Újabb álompár szakított, Jason Biggs és felesége, Jenny Mollen 18 év után válik (Fotó: NurPhoto via AFP)

Újabb álompár int búcsút egymásnak, a felek állítják: a válás az egyetlen megoldás

18 év házasság után válik Jason Biggs és felesége, Jenny Mollen, a hírt a közösségi médiában közölte a két színész. Házasságukból két gyermekük született. Az elmúlt 9 hónapban a házaspár sokszor eljátszott a válás gondolatával, miközben próbálták megmenteni a kapcsolatukat. 

Párterápiára jártak, és újra elkezdtek randizgatni. Az Amerikai pite filmek sztrárja,  Jason Biggs 48. születésnapján is együtt voltak, amiről közös képek is születtek, azonban most úgy tűnik, hogy a szerelem elmúlt, s csak a barátság maradt.

Az esküvőre szinte azonnal sor került

„Nagyon szoros viszonyban maradnak továbbra is. Nincs kétségem afelől, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak majd, és a közös gyermekeiket is békében és szeretetben fogják felnevelni” – mondta egy bennfentes a Page Sixnek.

Jason és Jenny még 2008-ban A spanom csaja című film forgatása alatt ismerkedett meg, és még abban az évben összeköttötte az életét. Korábban nem vetették véka alá extrém szexuális életüket, sem pedig a szabadelvű hobbijaikat, az utóbbi években azonban már csak gyermekneveléssel kapcsolatos hírek keringtek róluk. A filmrajongók legnagyobb örömére Jason nemrégiben bejelentette, hogy újabb Amerikai-pite résszelérkezik – írja a Life.hu internetes portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu