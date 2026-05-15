Anyagi gondokkal küzd Meghan Markle és Harry herceg?

Meghan Markle állítólag egyre nagyobb szerepet vállal családja pénzügyi hátterének biztosításában, miközben Harry herceg főként jótékonysági és társadalmi projektjeire koncentrál. A pletykák szerint a sussexi pár pénzügyei korántsem olyan gondtalanok, mint sokan gondolnák.

Meghan Markle és Harry herceg drága életet élnek, amit finanszírozni kell Fotó: AFP

Meghan Markle több pénzt keres férjénél

A források szerint a kaliforniai Montecitóban élő család fenntartása rendkívül költséges, és éves szinten akár 6 millió dollárra is szükségük lehet a kiadások fedezésére. Ennek jelentős részét, állítólag körülbelül 3 millió dollárt a biztonsági szolgálat viszi el, amely nemcsak Harryt és Meghant, hanem gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is védi. Emellett továbbra is fizetik több millió dolláros montecitói villájuk jelzáloghitelét.

A bennfentesek szerint Meghan jelenleg főként az „As Ever” nevű életmódmárkájának bővítésére összpontosít, különösen azután, hogy megszakadt együttműködése a Netflixszel. Bár a hozzá kapcsolódó „With Love, Meghan” című sorozat nem kap újabb évadot, Markle állítólag továbbra is komoly üzleti lehetőségeket keres.

A hercegné közben egyre aktívabban mozog az üzleti és divatvilágban is. Nemrég befektetőként csatlakozott a OneOff nevű, mesterséges intelligenciára épülő divatplatformhoz, ahol saját válogatásai is elérhetőek lesznek.

A források szerint Meghan mögött továbbra is erős támogatói kör áll, köztük több befolyásos és vagyonos női barátja. Az Instagramon nemrég közzétett videójában például luxuskörnyezetben népszerűsítette márkáját, miközben egy több tízezer dollárt érő gyémánt nyakláncot viselt. A felvételt több híresség és üzletasszony is kedvelte, köztük Lauren Sánchez és Jamie Kern Lima.

Közben olyan pletykák is felröppentek, hogy Meghan újra színészkedni szeretne, sőt állítólag televíziós szerepek iránt is érdeklődik. A sussexi hercegi párhoz közel álló források azonban tagadják, hogy Markle aktívan vissza akarna térni Hollywoodba - írja a Page Six.