„Elkényeztetett kölyök” - Élő adásban szóltak be Harry hercegnek

A sussexi herceg források szerint nem örül annak, hogy gyermekei, Archie herceg és Lilibet hercegnő nem lehetnek részesei a királyi család életének. Harry herceg panaszába Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeit is belekeverte.

Harry herceg és Vilmos herceg most gyermekeik miatt kerültek ellentétes állítások kereszttüzébe / Fotó: Images / eyevine / Northfoto

Harry herceget élő adásban nevezték elkényeztetettnek

A 41 éves sussexi herceghez közelálló forrás szerint Harry herceg csalódott, hogy Meghan Mark-el közös gyermekeik nem lehetnek részesei az alaposan kiterjedt királyi családi hálózatnak, amelyeket Vilmos herceg gyermekei élvezhetnek.

Nem tudom, mit vár ez az elkényeztetett kölyök

- fortyogott Danica De Giorgio, a Sky News Australia műsorvezetője. „Mégis mit várt, amikor kiszakította a családját az otthonukból, Montecitóba költözött, és folyamatosan a királyi családot szapulta?” - idézi szavait a Daily Star.

Hozzátette még, hogy nem érti minek játszmázik a herceg. A Talk TV műsorvezetője Samara Gill szerint Harry herceget Meghan Markle magabiztossága vonzotta kezdetben.

Volt benne valami, ami egy kicsit függetlenebbé tette, mint a többi nőt, akikkel randizgatott. Azt hiszem, itt esett bele ebbe a csapdába, mert azóta láttuk, hogy Meghan-ról ez a csillogás nagyon gyorsan eltűnt.

A műsorvezető továbbá azt állította, hogy a 44 éves Meghan már mindenkivel összeveszett, és olyan neveket sorolt fel, mint Lauren Sánchez, Anna Wintour, a Kardashianok, a Netflix feje, Ted Sarandos, valamint Ari Emanuel hollywoodi ügynök.

„Úgy gondolom, kezd egy kicsit ráébredni, hogy nem csinált jó vásárt a Meghannel való kapcsolatával. Szerintem leginkább ez állhat a szomorúsága hátterében” – fűzte hozzá. Samara felemlegette Károly király nemrégiben tett amerikai állami látogatását is, amelyet mindenki elsöprő sikerként könyvelt el.

Elmondása szerint ez egy rendkívül lehangoló élet. Az összes videón és fotón csak mered maga elé Harry herceg üres tekintettel. „Nem tudja, mit kezdjen magával. Valahol az embernek még meg is kell sajnálnia őt” - mondta a műsorvezető.