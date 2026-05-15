Lecsaptak az újbudai rendőrök – fogdán a csoportos rablás gyanúsítottjai (Videó)

A harmadik tettest még keresik. Két férfit fogtak el az újbudai rendőrök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 18:10
Elfogtak két férfit az újbudai rendőrök, akik saját otthonában raboltak ki egy férfit a fővárosban a gyanú szerint – írja a police.hu. – A harmadik elkövetőt továbbra is keresik.

Két férfit fogtak el az újbudai rendőrök. Fotó: Zalai Hirlap

A hatóságok információi szerint 2026. január 26-án este három férfi Budapest XI. kerületében erőszakkal hatolt be egy lakásba, és bántalmazták az ott lakót. Ezután a helységet átkutatták, majd zsebre tették az áldozat két telefonját és még 80 ezer forintot is. A három rabló ezután magára hagyta a tehetetlen ott lakót, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az újbudai nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, egyiküket a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bevetést Támogató Osztály segítségével május 12- én egy Pest vármegyei településen elfogták, míg társát büntetés-végrehajtási intézetből állították elő.

A nyomozók az 50 és 22 éves férfiakat csoportosan elkövetett rablás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vételük mellett kezdeményezték letartóztatásukat. A harmadik, 40 éves társukat elfogatóparancs alapján keresik a rendőrök.

 

