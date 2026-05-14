Elszabadult a pokol: félholtra vertek egy embert a Keleti pályaudvarnál

Súlyos, életveszélyes sérüléseket szerzett az áldozat. A férfit a Keleti pályaudvar aluljárójában kapte el a haragosa és annak testvére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 14:19
A Keleti pályaudvar aluljárójában bántalmazott életveszélyesen egy férfit egy testvérpár még tavaly januárban. Most mindkét támadóval szemben vádat emeltek.

A Keleti pályaudvar aluljárójában vert meg életveszélyesen egy férfit egy testvérpárt. Most mindkét támadóval szemben vádat emeltek

A Fővárosi Főügyészség társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat egy testvérpárral szemben. A Fővárosi Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a 37 és a 34 éves férfi 2025. január 17-én a Keleti pályaudvar aluljárójában látta meg a későbbi sértettet, akivel az idősebb testvér hetekkel korábban összeszólalkozott.

Az idősebb fivér egy fabottal közepes erővel halántékon és tarkón ütötte a haragosát, majd a földre került férfit tovább ütlegelte és rugdalta; a bántalmazásba a fiatalabbik testvér is bekapcsolódott és többször megrúgta a fekvő férfi fejét és felsőtestét. Bár a bántalmazott élettársa a férfi segítségére sietett, a dulakodás folytatódott. Végül a támadók a vérző, életveszélyes fejsérüléseket elszenvedő sértettet magára hagyva elhagyták az aluljárót.

Egyikük a szabadulása után követte el a bűncselekményt – a vád szerint

A főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő, büntetett előéletű testvérpárral szemben végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.

Mivel az idősebbik fivér a vádbeli cselekményét nem sokkal a fegyházbüntetésből szabadulása után követte el, amelyet rablás miatt róttak ki rá, így tettét erőszakos többszörös visszaesőként követte el. Ezért vele szemben a törvény szerint kiszabható büntetés felső határa 16 év szabadságvesztés – áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

