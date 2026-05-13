Fejbe rúghatta kutyáját András herceg! Így bánik az állatokkal
A kegyvesztett herceg így bánik az állatokkal. András herceg hírek szerint bántalmazta kutyáját.
Új per szakadhat András herceg nyakába, aki a hírek szerint fejbe rúgta kutyáját. A királyi író, Andrew Lownie új könyvében tárja fel a kegyvesztett herceg űzelmeit.
András herceg fejberúgta kutyáját?
A királyi szerző új életrajzi könyvében azt tárja fel, hogy András herceg Sandringhamben egy kegyetlen támadás során fejberúgta labradorját. A könyv szerint a királyi család egyik barátja elkísérte a kegyvesztett herceget az uralkodó norfolki birtokán egy fácánvadászatra.
Délelőtt mindenki összegyűlt forró levesre és kolbászos tekercsekre. A vendég András mellett állt, akivel ott volt a labradorja. Hirtelen a kutya felugrott, és kikapta a vendég kezéből a kolbászos tekercset, mire András felnevetett
- a királyi író ennek ellenére azt állítja, hogy András herceg ezután fejbe rúgta a kutyát, aki nyüszítve a földön fekve maradt.
A Daily Star cikke szerint a vendég, ezután felháborodva fordult a herceghez, majd ez mondta: „Ez a legundorítóbb dolog, amit a gyönyörű kutyáddal tettél. Szégyellned kellene magad!”
András herceg ezután visszavágott, hogy semmi köze hozzá, és úgy bánik a kutyájával, ahogyan akar. A többi vendég némán egyetértett a vendéggel, aki leszólta a herceget. A néhai Fülöp herceg a nap végén odament a vendéghez.
Amit ma mondott a fiamnak, az teljesen igaz volt, és Őfelsége és én teljes mértékben egyetértünk azzal, amit mondott. Andrásnak időnként szüksége van egy alapos leszidásra
- mondta a néhai herceg.
