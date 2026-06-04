Elveszítette ikertestvérét Wolf Kati, így dolgozta fel a magányt

Sokat dolgozott önmagán Wolf Kati, hogy testileg és lelkileg is mindig a legjobb formáját nyújthassa az élet minden területén. Az énekesnő ugyanakkor nem tagadja, neki is voltak nehezebb periódusai, sőt, olyan is, amikor magányosabbnak érezte magát.

Wolf Kati / Fotó: Sláger FM

Wolf Kati ikertestvére elhunyt

„Alapvetően az emberben szerintem van egy magányérzés. Néhány évvel ezelőtt tényleg voltam padlón. Akkor elkezdtem mélyre ásni, hogy mik történtek, mitől van bennem egy kicsit ilyen extra érzés, mintha nem lennék teljes, hogy nem vagyok elég, hogy hiányzik valaki vagy valami mellőlem” – mondta a Hazai Slágerben az énekesnő, aki hipnózis segítségével fejtette fel, hogy elvesztett ikertestvére hiánya okozhatja mindezt.

„Volt egy ikertesóm, meg is születtünk mind a ketten, de ő egy nap után meghalt. Visszamentünk oda, hogy tulajdonképpen lehet onnan egy ilyen egyedüllét érzésem, hogy amit megszoksz – én hét és fél-hét hónapig – az nincs. Végig kellett járnom ezt mindenféle feladatokkal, magamba mélyedésekkel, hogy elfogadjam azt, hogy attól, hogy nincs mellettem valaki, aki pont ugyanolyan, attól még be tudom gyűjteni a mellettem levő szeretetet, amiből egyébként nekem egy csomó van: a barátnőim, a szüleim, a gyerekeim, szoros emberi kapcsolataim vannak. Talán ebben a mélyrepülésben volt először az, hogy ki kellett mondjam, hogy nem vagyok egyedül, hogy magamban is elég vagyok” – árulta el az énekesnő, aki csak azért beszél minderről, hogy a hasonló helyzetben lévőknek erőt adjon.

„Két bátyám van, aztán velünk lett terhes az anyukám és nem tudta, hogy ikerterhesség, akkor még nem volt olyan ultrahang. A szülőágyon terült ki számára, hogy még egy baba jön. Ez nem volt nagy dobra verve, kicsit félek is ezt elmondani, mert nem akarok vele haknizni. Közben egy csomó sorstársra leltem ezeken az utazásokon. Az volt megdöbbentő, hogy ezzel nekem dolgom van, ezzel foglalkozni kell. Abból a szempontból volt jó érzés, amikor valaki ezt kimondta, hogy elkezdtem magamba gyúrni, én ott erre egészen extrém módon reagáltam. Akkor egy csomó mindent visszapörgetve azt mondtam értem, hogy miért történt. Ezért jók ezek az önismereti utazások, mert a mindenféle „hülyeségedre”, amire azt gondolod, hogy hülyeség, választ kapsz és rájössz, hogy semmi sem hülyeség, hogy minden, amit érzel, az oké” – tette hozzá az előadó.

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