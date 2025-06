Óriási Wolf Kati öröme: megszólalt imádott lányairól

Wolf Kati nyara tele lesz élményekkel, családi nyaralásokkal. Az édesanya hálás azért, hogy a lányai még mindig szívesen utaznak vele, hiszen pontosan tudja, milyen gyorsan tovatűnnek ezek az évek.

Wolf Kati lányaival indul családi nyaralásra (Fotó: Nandor Lang / hot! magazin)

A napokban zárultak le Wolf Kati egyetemi teendői, ráadásul már a felvételiztetést is kipipálta, és a nyári koncertszezon is javában dübörög. Bár az állandó pörgés mindig energiával tölti fel, most úgy tervezi, jut majd idő egy kis pihenésre is.

„Imádom, amikor ennyire sűrű minden! A legutóbbi hétvégém is például húzós volt: pénteken Debrecenben voltam, szombaton Hajdúszoboszlón, hétfőn pedig megint Debrecenben, és mindhárom nap haza is kellett jönnöm Budapestre. Volt, hogy éjjel egykor értem haza, majd hajnali fél ötkor már indultam is” – sorolta a hot!-nak.

„De most lesz nyaralás is! Már nagyon régen jártam tengernél, mert alapvetően a hegyekben szeretek túrázni. Ősszel, tavasszal vagy akár télen is megyek fel valami havas hegytetőre. Most végre tengerpartozunk is: a lányaimmal Horvátországba megyünk. Ezenkívül sokat Balatonozunk is idén. A szüleim félig-meddig Alsóörsön élnek, így mindig van lehetőségünk leugrani egy kis balatoni feltöltődésre, és örömmel megyünk hozzájuk.”

Kati számára a nyaralás eddig általában az aktív kikapcsolódást jelentette, imádja ugyanis felfedezni, bejárni az adott város minden zegzugát. Most viszont úgy érzi, idén nyáron a láblógatásnak is kiemelt helye lesz a napirendjében.

Wolf Kati dalok és egyetem után csak a pihenés

„Általában felfedezős típus vagyok, de nem tagadom, most elfáradtam, szerintem képes leszek arra, hogy szó szerint csak feküdjek, és élvezzem a napsütést” – mondta nevetve az énekesnő. – „Szeretnék könyvet is olvasni, illetve, mivel több olyan családdal megyünk, akiknél a gyerekek már legalább kamaszkorúak, úgy tervezzük, hogy sokat társasozunk és kártyázunk majd.”

Wolf Kati családja a mindenséget jelenti az énekesnőnek! Lányai már tizenöt és húszévesek, édesanyjuk pedig nagyon örül, hogy még mindig lelkesen részt vesznek ezeken a családi nyaralásokon.

Szerintem ezt most nagyon ki kell használni, hogy a gyerekeim még tök szívesen jönnek, és nem nyavalyognak amiatt, hogy nekik ez már nem pálya. Persze, már megvan a saját kis életük, mennek ide-oda a barátaikkal is, de egy pillanat alatt felnőnek, és ki szeretném élvezni ezt az időszakot, amíg csak lehet.