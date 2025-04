Wolf Kati: „Figyelek a külsőmre”

Remekül néz ki az énekesnő, ami nemcsak a szerencsés genetikájának, de az akaraterejének is köszönhető. Wolf Kati igyekszik egészségesen élni, és jó példát mutatni a lányainak.

Wolf Kati kinézete mindig tökéletes Fotó: Nandor Lang

„Meghatározta a mostani formámat az, hogy gyerekkoromban rengeteget mozogtam, tornáztam, ritmikus gimnasztikáztam és táncoltam. Sűrűek a mindennapjaim, hiszen tanítok a Debreceni Egyetemen, koncertezünk a zenekarommal, folyton úton vagyok. Úgy oldottam meg, hogy rendszeresen sportoljak, hogy vettem otthonra egy ellipszistrénert, és azon rengeteget tekerek. Mellette pedig természetesen figyelek az egészségemre és arra, hogy mit eszem” – kezdte Wolf Kati a hot! magazinnak a Women of the Year díjátadón.

Édesanyaként és előadóművészként tudatában van annak, hogy minden az arányokon múlik. Lehet néha bűnözni az étkezésben, de nem szabad a végletekig elmenni.

„Alapvetően egészséges ételeket vásárolok, de megesszük reggelire a kakaós csigát is, ha úgy kívánjuk. Szeretjük az édességet is, de abból sem végtelen mennyiséget, mert vallom, hogy a kevésbé egészséges ételt csak akkor együk meg, ha nagyon finom!” – mondta nevetve az énekesnő.

Wolf Kati gyerekeit is arra tanítja, hogy manapság is lehet normális önelfogadásban élni Fotó: hot! magazin

Wolf Kati: Szeretek szépen felöltözni

Színpadi emberként Kati mindig figyel arra, hogy jól nézzen ki, de ez az önelfogadás a gyereknevelésében is meglátszik, hiszen a kamaszlányaihoz mindig van néhány jó szava.

„Szerintem kamaszként mindenki küzd az önelfogadással, az önismerettel; ez normális. Azt hiszem, hosszú távon nagyon sokat hozzátesz az önelfogadáshoz az, ha olyan barátokkal és emberekkel vagy körülvéve, akik úgy fogadnak el, ahogy vagy, illetve az is, ha van egy párja az embernek, akivel egészségesen, nemcsak a testi külsőségekre, hanem a belső, emberi tulajdonságokra is pozitívan figyelünk, értékelünk, sokat dicsérjük egymást. Persze, figyelek a külsőmre, hiszen színpadon vagyok, szeretek szépen felöltözni, de ott is kiemelten fontos, hogy mit adok magamból. Emellett azt is elengedhetetlennek tartom, hogy a kamaszlányaim lássák, hogy manapság is lehet normális önelfogadásban élni” – mesélte az édesanya.