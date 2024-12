Wolf Kati: 2024 az elengedés éve

Wolf Kati 2024-ben fontos mérföldkövekhez érkezett, melyekből néhány komoly súlyként nehezedett rá. Az évet összegezve nem csak boldog pillanatok jutnak eszébe.

Wolf Kati nehéz évet zárt, az elengedésé és a megújulásé volt a főszerep (Fotó: Nandor Lang)

„Fontos, hogy lehessen beszélni arról is, ha nem minden szép és jó”

Kimerítő a nagyon fent és a nagyon lent: az idén 50. születésnapját ünneplő énekesnőnek is szüksége volt a pihenésre. Legutóbbi dala, a Szívcsend is erről szól, megállni, összegezni, levonni a tanulságokat és menni tovább.

„2024-et egy őrült viharhoz tudnám hasonlítani, rengeteg alkotással, új dalokkal, új külsővel, nem mindig jó döntésekkel, fantasztikus magasságokkal és földbe csapódásokkal” – fogalmazott a Metropolnak a népszerű énekesnő.

„Az év végét most arra használom fel, hogy megvizsgáljam, mit vigyek tovább a következő évre, és mit hagyjak itt.”

Igencsak kibillentem a fizikai és érzelmi stabilitásomból

„De nem baj, mert ezek az időszakok mindig az alkotás időszakai is, és megtanultam hogyan kezeljem jobban a változásokat” – tette hozzá Wolf Kati, akit a nehéz időszak dalírásra inspirált, így karrierjét illetően elégedett lehet az elmúlt hónapokban. Bár a teljes magánéletének nem teregeti ki a nagyvilág elé, a teljes csöndet sem tartja célravezetőnek.

„Fontosnak tartom, hogy lehessen beszélni arról is, ha nem minden szép és jó, és ebben a családi, baráti és zenei közegem a legfontosabb szeretethálóm. Mindenkinek azt kívánom a jövő évre, hogy önmagát is szeresse, önmagáért szeressék, és járjon el többet táncolni élőzenei koncertekre!” – összegezte az énekesnő.

Wolf Kati idén ötvenéves lett, fontos vízválasztó volt számára ez az év (Fotó: Markovics Gábor)

Wolf Kati párkapcsolatról vallott

Bár Wolf Kati párkapcsolatait illetően diszkrét, azt annak idején, 2018-ban nem titkolta: húsz év után elvált férjétől, két lánya édesapjától. Tavaly arról beszélt, hogy néhány sikertelen próbálkozás után még nyitott a szíve, ám azt már gyanúsnak tartja, ha korban tőle távol álló férfi próbál vele összejönni. Mint mondja, ő sem friss húsra vágyik...

Ám hogy azóta rátalált-e a szerelem, arról nem beszélt még, de nemrég beszédes megjegyzést tett ezzel kapcsolatban, ami azt sejteti, azóta is volt, s talán van is éppen az életében szerelem…