Wolf Kati így ajándékozza meg a magányos szívűeket karácsonykor

Wolf Kati ajándéka elsősorban azokhoz szól, akiket az ünnep egyedül talál: akik magányosak, akár szerelmi, akár egyéb okokból, de azokhoz is, akiknek valamiért fáj a szívük.

Wolf Kati dalok: az énekesnő csodaszép dallal érkezett 2024 karácsonyára (Fotó: Nandor Lang)

Vigasz a fa alá Wolf Katitól

A karácsony nem csak a keresztény kultúrában jelentős esemény, hanem az emberiség legszebb és legmeghittebb ünnepe is. Ez az időszak tele van varázslattal, szeretettel és összetartozással, az ünnep főként az emberek közötti kapcsolatokról szól. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek, amikor olyasvalaki nem lehet velünk, akit nagyon szeretnénk: egy elvesztett családtag, zátonyra futott szerelem, vagy távol élő barát. Mindegyik megtépázza az ember lelkét, erre reflektál most az énekesnő legújabb dala.

Wolf Kati szerint a szív is alhat téli álmot. Az ünnepek közeledtével jobban megérezzük az év lelki történéseit, felerősödnek a magány és a veszteség érzései is, ezért a szívünket is hagyni kell pihenni, mert akárcsak a testnek, az érzelmeknek is lehet regenerálódási ideje. Új dalával, a Szívcsenddel azoknak szeretne érzelmi támogatást adni, akiknek nehezebb az idei karácsony.

Szerintem a mai világ egyik nagy kihívása, hogy akár két kapcsolat, két érzelemhullám, két nagy esemény között megálljunk, elmélyedjünk a csendben, bármilyen fájdalmas vagy örömteli is az, ami éppen a szívünkben van. Szóljanak az ünnepek a csendes érzelmekről, figyeljünk egymásra, magunkra, éljük meg bátran a szívcsendet!

A Szívcsend már elérhető a legnagyobb videómegosztó portálon, amelynek zenéjét Wolf Kati és Madarász Gábor szerezte, dalszövegét pedig az énekesnő és Gáncs Kristóf jegyzi.

Wolf Kati vérében van a zene

Kati nemrég egy interjújában elárulta, hogy anyai és apai nagyszülei zenéltek. Apai nagyapja bárzongorista volt, nagymamája pedig énekesnő, anyai nagyapja pedig Kodály Zoltánnal is együtt dolgozott énekkari vezetőként. S bár a nagypapája soha nem sugallta neki, hogy zenei pályát kellene választania, a Vuk főcímdalának eléneklése után kati már tudta, hogy ez lesz az ő útja.