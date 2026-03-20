Így hódította meg Budapestet a villamos: már 100 éve is elképesztő hálózat működött - Galéria

A 20. század elejére már korszerű és jól szervezett pesti villamoshálózat volt: a felsővezetékes közlekedés sűrűn kiépített rendszerben szolgálta a város lakóit, és egyre inkább a mindennapi élet természetes részévé vált.

Pesti villamos: a Nagykörút - Király (Majakovszkij) utca kereszteződése kifejezetten forgalmas része volt a fővárosnak.

1955 Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Népszerű volt a pesti villamos

Az első budapesti villamosvonal 1887. november 28-án indult el a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, ám ez még alsóvezetékes rendszerrel működött. A technológiai fejlődés hamar új irányt hozott: alig másfél évvel később már megjelent a korszerűbb felsővezetékes megoldás is, amely az Egyetem tér és a Józsefvárosi pályaudvar között kezdte meg működését. Az 1890-es években a felsővezetékes hálózat gyors ütemben terjedt. A városvezetés fokozatosan engedélyezte alkalmazását a belső területeken is, így az alsóvezetékes rendszert rövid időn belül szinte teljesen felváltotta a modernebb technológia. Ennek köszönhetően Budapest villamosközlekedése európai szinten is fejlettnek számított.

A fejlődés a későbbi évtizedekben sem állt meg. 1926 különösen fontos évnek bizonyult: ekkor indult el például a 60-as villamos első változata, amely augusztus 12-től a Keleti pályaudvartól a Rákóczi úton és az Erzsébet hídon át egészen Krisztinavárosig, majd a Déli pályaudvarig közlekedett. Bár ez a vonal ebben a formájában nem bizonyult tartósnak – a BSZKRT már 1928-ban megszüntette –, később, 1957-ben módosított útvonallal ismét elindult. Az 1920-as évekre a felsővezetékes villamosközlekedés vált meghatározóvá, és a hálózat folyamatosan bővült a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság irányítása alatt. A fejlesztések a város legfontosabb közlekedési útvonalaira és hídjaira is kiterjedtek, tovább erősítve a villamos szerepét a főváros közlekedésében.

A villamosok olyannyira a mindennapok részévé váltak, hogy nemcsak az utazók életében, hanem a korabeli sajtóban is hangsúlyosan jelen voltak. A szakmai kérdésekkel például "A Villamos" című folyóirat is foglalkozott, de a hírekben gyakran szerepeltek közlekedési események és balesetek is, jelezve, hogy a villamos immár elválaszthatatlan része lett Budapest városi életének.

