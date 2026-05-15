Micsoda videó: így bukott le 10 kiló kokainnal a csempész a magyar határnál

10 kiló drog egy csapásra! Május 13-án este kokainszállítmányt sikerült lekapcsolni a magyar-szlovén határon. A 24 éves szerb férfi ellen eljárás indult. Jöjjenek a részletek!

10 ezer adagnyi kokainnal bukott le egy csempész a magyar-szlovén határon (Fotó: Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Videóra vették, honnan került elő a kokain

A KR NNI pécsi nyomozóinak jelzésére ellenőrizték a NAV Bevetési Igazgatóság Kaposvári Főosztály járőrei Letenye külterületén az ominózus magyar rendszámú személyautót, amit egy 24 éves szerb férfi vezetett. Amikor a kocsit tüzetesen átvizsgálták az egyenruhások, abban nyolc gyanús csomagot találtak. A pakkokból téglatestekbe préselt kábítószergyanús anyag került elő, összesen bruttó 10 kg. A gyorsteszt kokaint jelzett. A lefoglalt drogból akár 10 000 adag is lehetett volna, feketepiaci értéke 300 millió forintnak felel meg.

Az intézkedést innentől már a nyomozók vették át. A szerb férfit előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. Jelenleg őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását – közölte a rendőrség.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) a nemzetközi droghálózatok magyarországi terjeszkedésének megakadályozása érdekében folyamatos kockázatelemzéseket végez. A hazánkba érkező, vagy az országunkon áthaladó különböző szállítmányokat, gépkocsikat a kábítószerbűnözés elleni hatékony fellépés érdekében prevenciós célzattal is gyakran górcső alá veszik. A nyomozók szoros együttműködésben dolgoznak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőreivel. Egyik ilyen analízisüket követően sikerült május 13-án este egy kokainszállítmányt lekapcsolniuk.

A rendőrség videóra vette, honnan került elő a kokain: