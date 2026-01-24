Fiatal anyát és nagymamát ítéltek el közel egy tonna kokain szállítása miatt

Chloe Hodgkin, aki a bűncselekmények elkövetésekor 21 éves volt, tavaly áprilisban bűnösnek találták A kategóriás drogok szállítására irányuló összeesküvésben való részvételben. Hat másik nő, egy férfi, valamit a 65 éves Deborah Manson, akit Méhkirálynőnek neveztek, már összesen 106 év és hat hónap börtönbüntetést kaptak azért, mert hét hónap alatt közel egy tonna kokaint szállítottak.

Kokainszállítás miatt ítélték el a fiatal édesanyát és a nagymamát Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

Kokainkereskedelem miatt került börtönbe egy fiatal édesanya

Charles Langley, Chloe védőügyvédje a bíróságon elmondta, hogy a most 23 éves fiatal elismerte, jelentős szerepet játszott az összeesküvésben, azonban ez a szerep mérsékeltebb volt, mint másoké. A bíróság előtt elhangzott, hogy Chloe volt a vádlottak közül a legfiatalabb, és más emberré vált, mióta a tárgyalás alatt megszületett a gyermeke. Elmondta, hálás amiatt, hogy a bíró lehetővé tette számára, hogy a szülés a börtönön kívül történjen, és a büntetés megkezdése előtti időt gyermekével tölthesse.

Philip Shorrock bíró elmondta, hogy valószínűtlen, hogy Chloe Hodgkin nem tudott volna a művelet nagyságáról, és hozzátette:

Olyanokkal dolgoztál együtt, akik mélyen bevonódtak a szállításba.

A bíróság előtt elhangzott, hogy Chloe részt vett 155 kg kokain kiszállításában is. A büntetésből két év levonásra került a gyermekre gyakorolt potenciális hatás miatt, további 12 hónap csökkentés történt egy egészségügyi állapot miatt, amely a börtönben súlyosbodna, és még 12 hónappal csökkentették a fiatal életkora miatt, amikor a bűncselekményeket elkövette. A bíróság megállapította, hogy a büntetésből legalább a felét le kell töltenie. A fiatal kent-i anyát végül 12 év börtönbüntetésre ítélték.

A nyomozás során a rendőrség azt is megállapította, hogy Deborah Mason luxus életmódot folytatott a bevételeiből. A bűnözői csoport tagjai különféle nyaralásokat foglalt és luxustermékeket vásárolt a keresetéből - számolt be róla a Metro.