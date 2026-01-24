Fiatal anyát és nagymamát ítéltek el közel egy tonna kokain szállítása miatt
A 23 éves Chloe Hodgkin egy családi irányítású szervezett bűnözői csoport tagja volt, amelyet a 65 éves nagymama, Deborah Mason vezetett.
Chloe Hodgkin, aki a bűncselekmények elkövetésekor 21 éves volt, tavaly áprilisban bűnösnek találták A kategóriás drogok szállítására irányuló összeesküvésben való részvételben. Hat másik nő, egy férfi, valamit a 65 éves Deborah Manson, akit Méhkirálynőnek neveztek, már összesen 106 év és hat hónap börtönbüntetést kaptak azért, mert hét hónap alatt közel egy tonna kokaint szállítottak.
Kokainkereskedelem miatt került börtönbe egy fiatal édesanya
Charles Langley, Chloe védőügyvédje a bíróságon elmondta, hogy a most 23 éves fiatal elismerte, jelentős szerepet játszott az összeesküvésben, azonban ez a szerep mérsékeltebb volt, mint másoké. A bíróság előtt elhangzott, hogy Chloe volt a vádlottak közül a legfiatalabb, és más emberré vált, mióta a tárgyalás alatt megszületett a gyermeke. Elmondta, hálás amiatt, hogy a bíró lehetővé tette számára, hogy a szülés a börtönön kívül történjen, és a büntetés megkezdése előtti időt gyermekével tölthesse.
Philip Shorrock bíró elmondta, hogy valószínűtlen, hogy Chloe Hodgkin nem tudott volna a művelet nagyságáról, és hozzátette:
Olyanokkal dolgoztál együtt, akik mélyen bevonódtak a szállításba.
A bíróság előtt elhangzott, hogy Chloe részt vett 155 kg kokain kiszállításában is. A büntetésből két év levonásra került a gyermekre gyakorolt potenciális hatás miatt, további 12 hónap csökkentés történt egy egészségügyi állapot miatt, amely a börtönben súlyosbodna, és még 12 hónappal csökkentették a fiatal életkora miatt, amikor a bűncselekményeket elkövette. A bíróság megállapította, hogy a büntetésből legalább a felét le kell töltenie. A fiatal kent-i anyát végül 12 év börtönbüntetésre ítélték.
A nyomozás során a rendőrség azt is megállapította, hogy Deborah Mason luxus életmódot folytatott a bevételeiből. A bűnözői csoport tagjai különféle nyaralásokat foglalt és luxustermékeket vásárolt a keresetéből - számolt be róla a Metro.
