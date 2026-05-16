Sokkoló részletek: férje kitálalt Selena Gomez furcsa étrendjéről

Az énekesnő férje, Benny Blanco szerint felesége egy ötéves gyerek szintjének megfelelő étrendet követ. Selena Gomez étkezési szokásaitól még Gwyneth Paltrow is sokkot kapott!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.16. 14:30
Az énekesnő férje, Benny Blanco ugyanis egy podcast felvételen kitálalt arról, mit eszik Selena Gomez a hétköznapokban és a menü hallatán mindenki ledöbbent.

Selena Gomez étrendjéről vallott a férje - sokkoló részletek derültek ki! / Fotó: Emma McIntyre /  Getty Images

Selena Gomezt saját férje buktatta le

A producer szerint Gomez simán benyom egy hamburgert sült krumplival már kora reggel.

Ma reggel besétáltam, és Selena már 6:45-kor Jack in the Boxot evett

- árulta el Benny.

A kijelentés után Gwyneth Paltrow szinte levegőt sem kapott.

Ez egyáltalán nem Goop-kompatibilis!

- fakadt ki döbbenten.

Blanco azonban tovább fokozta a helyzetet, amikor bevallotta, hogy felesége szinte kizárólag az egészségtelen ételekért rajong.

A producer szerint az egykori Disney-sztár ráadásul nem igazán rajong a gyümölcsökért és a zöldségekért sem, ami különösen meglepő lehet a rajongók számára. Miközben Paltrow évekig szigorú makrobiotikus diétát követett - hal, rizs, zöldségek, nulla cukor és tejtermék -, addig Selena inkább a gyorsételek világában érzi otthon magát.

Pedig az énekesnő korábban komoly küldetésbe kezdett, hogy fejlődjön a konyhában. 2020-ban elindította Selena + Chef című műsorát, ahol profi séfek próbálták megtanítani főzni. Selena később bevallotta, hogy még mindig nem profi szakács, saját magát mindössze 10-ből ötösre értékelné.

Ezzel szemben férjéről áradozva elmondta, hogy Blanco fantasztikusan főz, ő pedig inkább csak figyeli és bátorítja a konyhában.

A sztárpár 2023-ban jött össze, majd 2024 végén Blanco egy Taco Bell-lakomával egybekötve kérte meg Selena kezét. 

Az álompár végül 2025 szeptemberében mondta ki a boldogító igent - írja a Page Six.

 

