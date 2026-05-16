Sokkoló részletek: férje kitálalt Selena Gomez furcsa étrendjéről

Az énekesnő férje, Benny Blanco ugyanis egy podcast felvételen kitálalt arról, mit eszik Selena Gomez a hétköznapokban és a menü hallatán mindenki ledöbbent.

Selena Gomez étrendjéről vallott a férje - sokkoló részletek derültek ki! / Fotó: Emma McIntyre / Getty Images

Selena Gomezt saját férje buktatta le

A producer szerint Gomez simán benyom egy hamburgert sült krumplival már kora reggel.

Ma reggel besétáltam, és Selena már 6:45-kor Jack in the Boxot evett

- árulta el Benny.

A kijelentés után Gwyneth Paltrow szinte levegőt sem kapott.

Ez egyáltalán nem Goop-kompatibilis!

- fakadt ki döbbenten.

Blanco azonban tovább fokozta a helyzetet, amikor bevallotta, hogy felesége szinte kizárólag az egészségtelen ételekért rajong.

A producer szerint az egykori Disney-sztár ráadásul nem igazán rajong a gyümölcsökért és a zöldségekért sem, ami különösen meglepő lehet a rajongók számára. Miközben Paltrow évekig szigorú makrobiotikus diétát követett - hal, rizs, zöldségek, nulla cukor és tejtermék -, addig Selena inkább a gyorsételek világában érzi otthon magát.

Pedig az énekesnő korábban komoly küldetésbe kezdett, hogy fejlődjön a konyhában. 2020-ban elindította Selena + Chef című műsorát, ahol profi séfek próbálták megtanítani főzni. Selena később bevallotta, hogy még mindig nem profi szakács, saját magát mindössze 10-ből ötösre értékelné.

Ezzel szemben férjéről áradozva elmondta, hogy Blanco fantasztikusan főz, ő pedig inkább csak figyeli és bátorítja a konyhában.

A sztárpár 2023-ban jött össze, majd 2024 végén Blanco egy Taco Bell-lakomával egybekötve kérte meg Selena kezét.

Az álompár végül 2025 szeptemberében mondta ki a boldogító igent - írja a Page Six.