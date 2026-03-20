Nem akarjuk elhinni, ki segít Selena Gomeznek a vállalkozásában
A világsztár imádja ezeket a pillanatokat. Selena Gomez le sem tagadhatja, nem kaphatott volna ennél nagyobb segítséget. Vagy mégis?
Hihetetlen, milyen segítséget kapott vállalkozásában az énekesnő. Selena Gomezt keresztlánya segíti a munkában – közölte a People. Bár a világsztár viccesen hozzátette, hogy lehet csak az ingyen cuccokért jött.
Selena Gomez édes segítséget kapott
Valójában inkább a cuccokért jött
– írta a bejegyzésben humorosan az énekesnő.
Selena Gomez imádott keresztlánya, Aubriella Marie ugyanis besegített a Rare Beauty központjában, amit a világsztár meg is osztott közösségi oldalán. A kislány az énekesnő unokatestvérének, Priscilla Cosmének a lánya.
A képeken Aubriella és Selena édesen nézegetik a kozmetikumokat. Az énekesnő ezt írta a képhez:
A keresztlányom meglátogatta Tíát a munkahelyén (nagynénjét)
Az Elle szerint Selena Gomez 2020-ban lett keresztanya, amikor Priscilla megosztott egy képet, amihez ezt írta:
Minden hercegnőnek szüksége van egy tündér keresztanyára – leszel az enyém?
Az unokatestvérek nagyon közel állnak egymáshoz, ezért Selena rengeteg időt tölt keresztlánya társaságában, amelyről gyakran oszt meg pillanatokat közösségi oldalán. Februárban például együtt voltak Bad Bunny Super Bowl-fellépésén is.
