Most jött a tragikus hír: idős nő vesztette életét egy háztűzben

A hölgy életét nem lehetett megmenteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 10:40
gyász tragédia háztűz halál tűzoltók

Meghalt egy idős nő péntek este, miután kigyulladt a háza a debreceni Mályva utcában - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Egy idős nő vesztette életét egy háztűzben Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Idős nő halt meg a debreceni házában keletkezett tűzben

Dóka Imre tűzoltó őrnagy közleményében azt írta, hogy a nő, a negyven négyzetméteres ingatlan lakója, oltani kezdte a tüzet, de nem járt sikerrel, ezért elhagyta az égő házat. Hozzátette: a nő olyan súlyosan megsérült, hogy meghalt. Dóka Imre felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza. Célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat, vagy épségben kimenekülni - közölte.

 

