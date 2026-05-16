Azonnal törölték Magyar Péter kormánybiztosának videóját, komoly balhé lett belőle

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 14:28
Meglehetősen komoly kritikák érték Bódis Kriszta szociális ügyekért felelős kormánybiztos legutóbbi ózdi látogatását. Az onnan posztolt videó több baloldali ember ellenszenvét is kivívta, akik nem hagyták szó nélkül a látottakat. Magyar Péter bizalmi embere nem vállalta a konfliktust, azonnal törölte a videót

Azzal vádolják Bódis Krisztát, hogy kiskorúakat használt biodíszletként politikai haszonszerzés céljából. Csupán néhány képkocka maradt fent a törölt videóból... Fotó: Mirkó István / MW

Az Index beszámolója szerint a politikus visszatért a Hétes telepre, ahol korábban civilként, alapítványi keretek között vezetett integrációs programokat. A látogatásról készült pénteki videó azonban többekben nemtetszést váltott ki.

A felvételeken a kormánybiztos a kameráknak pózolva szemeteszsákokat és gumikesztyűket osztott ki helyi kiskorú roma gyerekeknek, majd velük együtt szedte a szemetet, miközben utasításokat adott a telep lakóinak.

A helyzetet különösen kényessé teszi, hogy az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia korábban a Hintalovon Alapítvány élén kifejezetten azért küzdött, hogy politikusok ne használhassanak biodíszletként gyermekeket közösségi oldalaikon. Az alapítvány korábbi iránymutatása egyértelműen rögzítette:

egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz.

A baloldali média is megütközött a látottakon. A 444 azt írta:

A videóan és annak leírásában − miszerint „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele” − a személyes brandépítésen és a lájkvadászaton túl semmilyen szakmai szempont nem indokolta a kiskorúak szerepeltetését.

A megfogalmazott kritikák hatására Bódis Krisztáék azonnal törölték a videót, amely ma már nem lelhető fel a közösségi médiában... - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
