Azonnal törölték Magyar Péter kormánybiztosának videóját, komoly balhé lett belőle

Meglehetősen komoly kritikák érték Bódis Kriszta szociális ügyekért felelős kormánybiztos legutóbbi ózdi látogatását. Az onnan posztolt videó több baloldali ember ellenszenvét is kivívta, akik nem hagyták szó nélkül a látottakat. Magyar Péter bizalmi embere nem vállalta a konfliktust, azonnal törölte a videót.

Azzal vádolják Bódis Krisztát, hogy kiskorúakat használt biodíszletként politikai haszonszerzés céljából. Csupán néhány képkocka maradt fent a törölt videóból...

Az Index beszámolója szerint a politikus visszatért a Hétes telepre, ahol korábban civilként, alapítványi keretek között vezetett integrációs programokat. A látogatásról készült pénteki videó azonban többekben nemtetszést váltott ki.

A felvételeken a kormánybiztos a kameráknak pózolva szemeteszsákokat és gumikesztyűket osztott ki helyi kiskorú roma gyerekeknek, majd velük együtt szedte a szemetet, miközben utasításokat adott a telep lakóinak.

A helyzetet különösen kényessé teszi, hogy az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia korábban a Hintalovon Alapítvány élén kifejezetten azért küzdött, hogy politikusok ne használhassanak biodíszletként gyermekeket közösségi oldalaikon. Az alapítvány korábbi iránymutatása egyértelműen rögzítette:

egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz.

A baloldali média is megütközött a látottakon. A 444 azt írta:

A videóan és annak leírásában − miszerint „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele” − a személyes brandépítésen és a lájkvadászaton túl semmilyen szakmai szempont nem indokolta a kiskorúak szerepeltetését.

A megfogalmazott kritikák hatására Bódis Krisztáék azonnal törölték a videót, amely ma már nem lelhető fel a közösségi médiában... - írja a Ripost.