Azonnal törölték Magyar Péter kormánybiztosának videóját, komoly balhé lett belőle
Az éles kritikák hallatán haladéktalanul törölték a videót.
Meglehetősen komoly kritikák érték Bódis Kriszta szociális ügyekért felelős kormánybiztos legutóbbi ózdi látogatását. Az onnan posztolt videó több baloldali ember ellenszenvét is kivívta, akik nem hagyták szó nélkül a látottakat. Magyar Péter bizalmi embere nem vállalta a konfliktust, azonnal törölte a videót.
Az Index beszámolója szerint a politikus visszatért a Hétes telepre, ahol korábban civilként, alapítványi keretek között vezetett integrációs programokat. A látogatásról készült pénteki videó azonban többekben nemtetszést váltott ki.
A felvételeken a kormánybiztos a kameráknak pózolva szemeteszsákokat és gumikesztyűket osztott ki helyi kiskorú roma gyerekeknek, majd velük együtt szedte a szemetet, miközben utasításokat adott a telep lakóinak.
A helyzetet különösen kényessé teszi, hogy az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia korábban a Hintalovon Alapítvány élén kifejezetten azért küzdött, hogy politikusok ne használhassanak biodíszletként gyermekeket közösségi oldalaikon. Az alapítvány korábbi iránymutatása egyértelműen rögzítette:
egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz.
A baloldali média is megütközött a látottakon. A 444 azt írta:
A videóan és annak leírásában − miszerint „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele” − a személyes brandépítésen és a lájkvadászaton túl semmilyen szakmai szempont nem indokolta a kiskorúak szerepeltetését.
A megfogalmazott kritikák hatására Bódis Krisztáék azonnal törölték a videót, amely ma már nem lelhető fel a közösségi médiában... - írja a Ripost.
