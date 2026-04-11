Így veri át Bódis Kriszta az embereket a romák szerint

A Tisza jelöltje, Bódis Kriszta az ózdi, Hétes telepen élő romákat már átverte, ezért a józsefvárosiak sem számíthatnak semmi jóra, ha Magyar Péter embere nyer vasárnap.

Így "segítette" Bódis Kriszta az ózdiakat Fotó: Magyar Nemzet

Mire számíthat a VIII. kerület, ha Bódis Kriszta nyer a választáson?

Józsefváros cigányteleppé válna, ha a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje, Bódis Kriszta nyerne a vasárnapi választáson. Ezt mondta a Váradi Roma Café énekese, Váradi Róbert a Mandinernek.

Az énekes elmondta, hogy Bódis Kriszta, miként Ózdon, a Hétes Telepen sem tett semmit az ott élőkért az elnyert több milliárd forintos támogatásból, épp ezért nyilvánvaló, hogy a VIII. kerületben sem várhatnak tőle mást.

A Bódis Kriszta nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány, amely hátrányos helyzetű, szegregált gyerekek támogatásával foglalkozik, több milliárd forint támogatáshoz jutott, amivel Magyar Péter embere nem tud maradéktalanul elszámolni.

Legalább 775 millió forint, de lehet, hogy 1 milliárd 150 millió forint külföldi támogatás tűnt el az alapítványnál az elmúlt években, legalábbis az alapítvány beszámolóiban a pénzeknek semmi nyoma.

Magyar Péter bizalmi embere és főtanácsadója egy, többek között a migrációt és az LMBTQ-projekteket is támogató dán alapítványtól kapott összesen 22 millió dán koronás támogatást (mai árfolyamon mintegy 1,15 milliárd forint), amelyet sem a tárgyévi, sem az azt követő beszámolójában nem tüntetett fel a Van Helyed Alapítvány. Így azt sem lehet tudni, hogy ezeket a pénzeket pontosan mire használták fel.

Váradi Róbert, aki maga is Ózdról származik, azt mondta a Mandinernek, hogy az ózdi romák nem köszönhetnek semmit Bódis Krisztának, és ha a VIII. kerületben nyer, a kerületnek ugyanaz lesz a sorsa, mint az ózdi Hétes roma telepnek, ahol Bódis Kriszta több milliárd forintot vett fel, de nem tett semmit.

Ha Magyar Péter embere nyer Józsefvárosban, a nagy semmi lesz itt

– fogalmazott Váradi Róbert. Hozzá hasonlóan többen vélik úgy, hogy amíg Kocsis Máté volt a polgármester, addig rendben volt a kerület és a közbiztonság, voltak még kukák, nem voltak drogosok, a gyerekeket ki lehetett engedni az utcára, éjszaka is ki mertek menni. Mostanra a kerület lepusztult, koszos, tele van drogossal, nincs közbiztonság.

Ugyanez van a Hétes telepen is, ahol Bódis Kriszta mindent megígért, de semmit nem tett, noha ebből a pénzből az egész roma telepet rendbe lehetett volna hozni

– mondta, jelezve, a kerületben csak a Fideszre és Ferencz Orsolyára lehet számítani.



