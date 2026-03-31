Kitálalt a Váradi Roma Café énekese Bódis Krisztáról - Kétmilliárdból nem lett semmi

Az Ózdról származó zenész szerint a Hétes-telepen eltűnt milliárdok nyomán máig nincs valódi fejlődés, és úgy véli: a VIII. kerületieknek komolyan meg kell gondolniuk, kire bízzák a jövőjüket. A Váradi Roma Café alapító-énekese, Váradi Róbert kemény kritikát fogalmazott meg Bódis Kriszta munkásságával kapcsolatosan.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 11:48
Váradi Róbert, a Váradi Roma Café énekese rendszeresen megfordul az ózdi Hétes-telepen, ahol rokonai élnek és ismeri az ottani állapotokat. Így azt is, hogy az ott milliárdokat elköltő Bódis Kriszta milyen munkát végzett.

A Váradi Roma Café énekese elmondta a véleményét Bódis Kriszta munkásságáról Fotó:mandiner

Személyesen nem ismerem, de tapasztaltam a munkásságát, mert ahol a Hétes-telep van Ózdon, ott vannak a rokonaim a mai napig. Több mint negyven éve járok oda.

- mondta el Váradi Róbert a Ferencz Orsolya oldalára feltöltött videóban.

A zenész szerint a telepen végrehajtott fejlesztések messze elmaradnak attól, amit a ráfordított összeg alapján várnánk.

Szembesültem azzal, hogy két milliárd forintból mit csinált… Egyenlő a nullával.

Váradi szerint a beruházások egyik legnagyobb problémája az, hogy nem szolgálják valóban a közösséget.

Egy darab közös fürdőt és egy mosókonyhát épített, aminek egy ember a gazdája, és a többi roma nem tud bejutni, úgyhogy haszontalan az egész.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az alapvető infrastruktúra máig hiányzik.

Abból a pénzből az egész infrastruktúrát ki lehetett volna építeni, de ez nincsen

-mondta.

A zenész állítása szerint a Hétes-telepen élők életkörülményei nem változtak érdemben. Megtudtuk:  mai napig a kútra járnak vízért. 

Van egy darab kút Hétesben, egy kútról hordják a vizet, abból isznak, fürdenek, mosnak, főznek…

Váradi Róbert szerint a helyiek véleménye sem kedvező Bódis Krisztáról.

Nem jó! Negatív. Mindegyik azt mondja… nem is szeretnék látni.

Hozzátette: a megfogalmazás ennél is keményebb, de azt nem kívánta szó szerint idézni. 

A Váradi Roma Café énekese nem látná szívesen Józsefvárosban Bódist

A zenész Bódis budapesti politikai szerepvállalása kapcsán is elmondta a véleményét.

Ott már eljátszotta a szerepét. Most itt még van sansza. Azt hiszem, ha a nyolcadik kerületiek megválasztják, az az ő hibájuk lesz.

Váradi saját budapesti tapasztalatait is megosztotta, hiszen a VIII. kerületben nőtt fel.

Itt nevelkedtem, és azt mondom, hogy amikor a Máté volt a polgármester, akkor volt valami a nyolcadik kerület. Azóta semmi.

 - utalt az énekes arra az időszakra, amikor Kocsis Máté volt a polgármester. Hozzátette: a kerület állapota romlott az elmúlt években. 

Most meg nem tudom, hová fejlődik. Csak azt látom, hogy tele van külföldiekkel, drogosokkal. Az utcák nem úgy néznek ki, a terek nem úgy vannak...

Mint azt a Metropol megírta, az ózdiaknak lesújtó véleményük van Bódis Krisztáról. Ahogy fogalmaznak: miközben százmilliók érkeztek felzárkóztatásra arra a településre, ahol Bódis ténykedett, a ma már tiszás politikus csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze, más nem számított neki. Bódis Kriszta alapítványának bevételei, illetve kiadásai legalábbis nehezen követhetőek. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az embereknek joga van tudni, hogy Bódis mit csinált az ózdi Hétes-telepen, hogy áprilisban tiszta lelkiismerettel tudjanak majd választani.

Bódis Kriszta az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója. Már 2023 tavaszán kampányolt mellette, könyvet ír róla és felszólalt a Tisza Párt kongresszusán is. És ő az, aki egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget.

Bódis a parlamenti választásokon is indul a Tisza színeiben, Budapesten, a 2. számú választókerületben.



 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
