Kitálalt a Váradi Roma Café énekese Bódis Krisztáról - Kétmilliárdból nem lett semmi

Váradi Róbert, a Váradi Roma Café énekese rendszeresen megfordul az ózdi Hétes-telepen, ahol rokonai élnek és ismeri az ottani állapotokat. Így azt is, hogy az ott milliárdokat elköltő Bódis Kriszta milyen munkát végzett.

Személyesen nem ismerem, de tapasztaltam a munkásságát, mert ahol a Hétes-telep van Ózdon, ott vannak a rokonaim a mai napig. Több mint negyven éve járok oda.

- mondta el Váradi Róbert a Ferencz Orsolya oldalára feltöltött videóban.

A zenész szerint a telepen végrehajtott fejlesztések messze elmaradnak attól, amit a ráfordított összeg alapján várnánk.

Szembesültem azzal, hogy két milliárd forintból mit csinált… Egyenlő a nullával.

Váradi szerint a beruházások egyik legnagyobb problémája az, hogy nem szolgálják valóban a közösséget.

Egy darab közös fürdőt és egy mosókonyhát épített, aminek egy ember a gazdája, és a többi roma nem tud bejutni, úgyhogy haszontalan az egész.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az alapvető infrastruktúra máig hiányzik.

Abból a pénzből az egész infrastruktúrát ki lehetett volna építeni, de ez nincsen

-mondta.

A zenész állítása szerint a Hétes-telepen élők életkörülményei nem változtak érdemben. Megtudtuk: mai napig a kútra járnak vízért.

Van egy darab kút Hétesben, egy kútról hordják a vizet, abból isznak, fürdenek, mosnak, főznek…

Váradi Róbert szerint a helyiek véleménye sem kedvező Bódis Krisztáról.

Nem jó! Negatív. Mindegyik azt mondja… nem is szeretnék látni.

Hozzátette: a megfogalmazás ennél is keményebb, de azt nem kívánta szó szerint idézni.

A Váradi Roma Café énekese nem látná szívesen Józsefvárosban Bódist

A zenész Bódis budapesti politikai szerepvállalása kapcsán is elmondta a véleményét.

Ott már eljátszotta a szerepét. Most itt még van sansza. Azt hiszem, ha a nyolcadik kerületiek megválasztják, az az ő hibájuk lesz.

Váradi saját budapesti tapasztalatait is megosztotta, hiszen a VIII. kerületben nőtt fel.

Itt nevelkedtem, és azt mondom, hogy amikor a Máté volt a polgármester, akkor volt valami a nyolcadik kerület. Azóta semmi.

- utalt az énekes arra az időszakra, amikor Kocsis Máté volt a polgármester. Hozzátette: a kerület állapota romlott az elmúlt években.

Most meg nem tudom, hová fejlődik. Csak azt látom, hogy tele van külföldiekkel, drogosokkal. Az utcák nem úgy néznek ki, a terek nem úgy vannak...

Mint azt a Metropol megírta, az ózdiaknak lesújtó véleményük van Bódis Krisztáról. Ahogy fogalmaznak: miközben százmilliók érkeztek felzárkóztatásra arra a településre, ahol Bódis ténykedett, a ma már tiszás politikus csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze, más nem számított neki. Bódis Kriszta alapítványának bevételei, illetve kiadásai legalábbis nehezen követhetőek. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az embereknek joga van tudni, hogy Bódis mit csinált az ózdi Hétes-telepen, hogy áprilisban tiszta lelkiismerettel tudjanak majd választani.