Kitálalt a Váradi Roma Café énekese Bódis Krisztáról - Kétmilliárdból nem lett semmi
Az Ózdról származó zenész szerint a Hétes-telepen eltűnt milliárdok nyomán máig nincs valódi fejlődés, és úgy véli: a VIII. kerületieknek komolyan meg kell gondolniuk, kire bízzák a jövőjüket. A Váradi Roma Café alapító-énekese, Váradi Róbert kemény kritikát fogalmazott meg Bódis Kriszta munkásságával kapcsolatosan.
Váradi Róbert, a Váradi Roma Café énekese rendszeresen megfordul az ózdi Hétes-telepen, ahol rokonai élnek és ismeri az ottani állapotokat. Így azt is, hogy az ott milliárdokat elköltő Bódis Kriszta milyen munkát végzett.
Személyesen nem ismerem, de tapasztaltam a munkásságát, mert ahol a Hétes-telep van Ózdon, ott vannak a rokonaim a mai napig. Több mint negyven éve járok oda.
- mondta el Váradi Róbert a Ferencz Orsolya oldalára feltöltött videóban.
A zenész szerint a telepen végrehajtott fejlesztések messze elmaradnak attól, amit a ráfordított összeg alapján várnánk.
Szembesültem azzal, hogy két milliárd forintból mit csinált… Egyenlő a nullával.
Váradi szerint a beruházások egyik legnagyobb problémája az, hogy nem szolgálják valóban a közösséget.
Egy darab közös fürdőt és egy mosókonyhát épített, aminek egy ember a gazdája, és a többi roma nem tud bejutni, úgyhogy haszontalan az egész.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az alapvető infrastruktúra máig hiányzik.
Abból a pénzből az egész infrastruktúrát ki lehetett volna építeni, de ez nincsen
-mondta.
A zenész állítása szerint a Hétes-telepen élők életkörülményei nem változtak érdemben. Megtudtuk: mai napig a kútra járnak vízért.
Van egy darab kút Hétesben, egy kútról hordják a vizet, abból isznak, fürdenek, mosnak, főznek…
Váradi Róbert szerint a helyiek véleménye sem kedvező Bódis Krisztáról.
Nem jó! Negatív. Mindegyik azt mondja… nem is szeretnék látni.
Hozzátette: a megfogalmazás ennél is keményebb, de azt nem kívánta szó szerint idézni.
A Váradi Roma Café énekese nem látná szívesen Józsefvárosban Bódist
A zenész Bódis budapesti politikai szerepvállalása kapcsán is elmondta a véleményét.
Ott már eljátszotta a szerepét. Most itt még van sansza. Azt hiszem, ha a nyolcadik kerületiek megválasztják, az az ő hibájuk lesz.
Váradi saját budapesti tapasztalatait is megosztotta, hiszen a VIII. kerületben nőtt fel.
Itt nevelkedtem, és azt mondom, hogy amikor a Máté volt a polgármester, akkor volt valami a nyolcadik kerület. Azóta semmi.
- utalt az énekes arra az időszakra, amikor Kocsis Máté volt a polgármester. Hozzátette: a kerület állapota romlott az elmúlt években.
Most meg nem tudom, hová fejlődik. Csak azt látom, hogy tele van külföldiekkel, drogosokkal. Az utcák nem úgy néznek ki, a terek nem úgy vannak...
Mint azt a Metropol megírta, az ózdiaknak lesújtó véleményük van Bódis Krisztáról. Ahogy fogalmaznak: miközben százmilliók érkeztek felzárkóztatásra arra a településre, ahol Bódis ténykedett, a ma már tiszás politikus csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze, más nem számított neki. Bódis Kriszta alapítványának bevételei, illetve kiadásai legalábbis nehezen követhetőek. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az embereknek joga van tudni, hogy Bódis mit csinált az ózdi Hétes-telepen, hogy áprilisban tiszta lelkiismerettel tudjanak majd választani.
Bódis Kriszta az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója. Már 2023 tavaszán kampányolt mellette, könyvet ír róla és felszólalt a Tisza Párt kongresszusán is. És ő az, aki egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget.
Bódis a parlamenti választásokon is indul a Tisza színeiben, Budapesten, a 2. számú választókerületben.
