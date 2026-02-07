RETRO RÁDIÓ

Az embereknek joga van tudni, hogy Bódis Kriszta hova tette a százmilliókat

Messziről jött ember azt mond, amit akar - tartja a mondás. A mai modern világban azonban ez a kijelentés már nem nagyon vehető komolyan, a tiszások pechére. Ebbe futhatott bele Bódis Kriszta is, aki százmilliókkal nem tud elszámolni, és erre gyorsan fény is derült.

2026.02.07.
Lesújtó véleményük van a helyieknek Bódis Krisztáról. Ahogy fogalmaznak: miközben százmilliók érkeztek felzárkóztatásra arra a településre, ahol Bódis ténykedett, a ma már tiszás politikus csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze, más nem számított neki. Bódis Kriszta alapítványának bevételei, illetve kiadásai legalábbis nehezen követhetőek. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az embereknek joga van tudni, hogy Bódis mit csinált az ózdi Hétes-telepen, hogy áprilisban tiszta lelkiismerettel tudjanak majd választani.

Bódis Kriszta a Tisza vezér közvetlen munkatársa, aki kimondta: Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget

Bódis Kriszta az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója. Már 2023 tavaszán kampányolt mellette, könyvet ír róla és felszólalt a Tisza Párt kongresszusán is. És ő az, aki egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget.

Bódis a parlamenti választásokon is indul a Tisza színeiben, Budapesten.

Bódis Kriszta ügyei sokszor követhetetlenek

Annak ellenére Budapesten indul, hogy éveken keresztül dolgozott az ózdi Hétes-telepen. Elvileg a hátrányos helyzetű emberek felzárkózásáért tett, rengeteg ember ismeri. Csakhogy nem úgy, ahogy ő szeretné, minden bizonnyal ezért nem ott indul.

Amióta idejött a Kriszta, csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze

 - mondta egy helyi férfi  a Hír Tv riporterének. A Célpontnak nyilatkozó helyiek szerint Bódis lenyúlta az ott élőket.  

Bódis Kriszta alapítványához mintegy 2 milliárd forintnyi támogatás érkezett. Ebből a rengeteg pénzből kellett volna segíteni az ózdi Hétes-telepen élőket. 

A Hétesben semmit sem csinált, pedig kapott nagyon sok támogatást

 - mondta egy helyi asszony. 

A legdrámaibb azonban nem ez, hanem amit többen is állítanak, vagyis, hogy csak a drogkereskedőket szponzorálta.

Bódis alapítványa bevételeinek döntő többségét egy külföldi alapítványtól kapta éveken keresztül - tudta meg az Ellenpont. A Van Helyed Alapítvány a lap szerint,  úgy tűnik, "elfelejtett" beszámolni legalább 775 millió forint külföldi támogatásról a hatóságoknak, amivel akár a számviteli törvényt is megsérthette. További 371 millió forint sorsáról pedig nincs nyilvánosan elérhető információ. Tehát egyelőre másfél milliárd forintról nem lehet tudni, hogy hová lett.

A Van Helyed fellelhető beszámolóiból tehát csupán az derül ki, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 500 millió forinttal támogatta a Velux Foundation Bódisék alapítványát. Amiről azonban nem ejt szót az alapítvány beszámolója, hogy időbeli átfedésben a Velux-tól kapott pénzekkel a Villum Foundation is támogatta őket, összesen 1,15 milliárd forinttal. Erről egyértelműen beszámol a dán alapítvány regisztere, azonban a Van Helyed beszámolóiban sehol sem ír ilyen támogatásokról.

A helyben a Fidesz színeiben induló Ferencz Orsolya pontosan tudja, hogy ki a kihívója. Pont ezért tette fel a kérdést: Hogyan akarja képviselni Bódis Kriszta a józsefvárosi, ferencvárosi és belvárosi emberek érdekeit, ha kétmilliárdos támogatásból semmilyen eredményt nem tud felmutatni ózdi tevékenységéről?

Hogy Bódis Kriszta Ózdról ide lett ejtőernyőztetve és a legkevésbé sincs tisztában a helyi viszonyokkal, azt Ferencz Orsolya egy nagyon szellemes videóval tette helyre. Hát igen, ilyen, amikor valaki nem tudja, hogy kedd van vagy köd, és véletlenül a saját szövetségesébe rúg bele. De ami ennél is fontosabb, hogy hogyan fogja képviselni a helyieket. Mindez főleg annak fényében érdekes, hogy ott, ahonnan jön, hogyan gondolkodnak róla.  

 

 

 

