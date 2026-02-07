Az embereknek joga van tudni, hogy Bódis Kriszta hova tette a százmilliókat

Lesújtó véleményük van a helyieknek Bódis Krisztáról. Ahogy fogalmaznak: miközben százmilliók érkeztek felzárkóztatásra arra a településre, ahol Bódis ténykedett, a ma már tiszás politikus csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze, más nem számított neki. Bódis Kriszta alapítványának bevételei, illetve kiadásai legalábbis nehezen követhetőek. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az embereknek joga van tudni, hogy Bódis mit csinált az ózdi Hétes-telepen, hogy áprilisban tiszta lelkiismerettel tudjanak majd választani.

Bódis Kriszta a Tisza vezér közvetlen munkatársa, aki kimondta: Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget

Bódis Kriszta az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója. Már 2023 tavaszán kampányolt mellette, könyvet ír róla és felszólalt a Tisza Párt kongresszusán is. És ő az, aki egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget.

Bódis a parlamenti választásokon is indul a Tisza színeiben, Budapesten.

Bódis Kriszta ügyei sokszor követhetetlenek

Annak ellenére Budapesten indul, hogy éveken keresztül dolgozott az ózdi Hétes-telepen. Elvileg a hátrányos helyzetű emberek felzárkózásáért tett, rengeteg ember ismeri. Csakhogy nem úgy, ahogy ő szeretné, minden bizonnyal ezért nem ott indul.

Amióta idejött a Kriszta, csak azon dolgozott, hogy neki meglegyen a pénze

- mondta egy helyi férfi a Hír Tv riporterének. A Célpontnak nyilatkozó helyiek szerint Bódis lenyúlta az ott élőket.

Bódis Kriszta alapítványához mintegy 2 milliárd forintnyi támogatás érkezett. Ebből a rengeteg pénzből kellett volna segíteni az ózdi Hétes-telepen élőket.

A Hétesben semmit sem csinált, pedig kapott nagyon sok támogatást

- mondta egy helyi asszony.

A legdrámaibb azonban nem ez, hanem amit többen is állítanak, vagyis, hogy csak a drogkereskedőket szponzorálta.

Bódis alapítványa bevételeinek döntő többségét egy külföldi alapítványtól kapta éveken keresztül - tudta meg az Ellenpont. A Van Helyed Alapítvány a lap szerint, úgy tűnik, "elfelejtett" beszámolni legalább 775 millió forint külföldi támogatásról a hatóságoknak, amivel akár a számviteli törvényt is megsérthette. További 371 millió forint sorsáról pedig nincs nyilvánosan elérhető információ. Tehát egyelőre másfél milliárd forintról nem lehet tudni, hogy hová lett.