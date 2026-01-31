Hová tűntek el a gyerekeknek szánt százmilliók? Nem tudni, hova tette az alapítvány pénzét Bódis Kriszta

A Bódis Kriszta nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány működésével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel a közelmúltban. Sajtóértesülések szerint az alapítvány legalább 775 millió forint támogatás sorsával nem számolt el átlátható módon, de bizonyos adatok alapján az eltűnt összeg akár 1,15 milliárd forint is lehet.

Bódis Kriszta alapítványa körül komoly kétségek merültek fel Fotó: Mirkó István / MW

A hírre reagált Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő, aki szerint Bódis Krisztának haladéktalanul tisztáznia kell a helyzetet.

Elképesztő hírek láttak napvilágot. A sajtóban megjelentek szerint egy Bódis Krisztához köthető alapítvány milliárdos támogatást kapott iskola és kollégium létesítésére, hátrányos helyzetű roma gyerekek számára. Ebből a támogatási összegből a sajtóértesülések szerint 775 millió forint sorsa a mai napig tisztázatlan, miközben a vállalt célok egy része nem valósult meg

- fogalmazott a képviselő.

Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi embereknek joguk van tudni, mi történt a gyerekeknek szánt pénzekkel, különösen akkor, ha Bódis Kriszta közéleti szerepre, sőt politikai bizalomra pályázik.

A közvélemény jogosan vár el egy teljes körű, dokumentumokkal alátámasztott elszámolást. Ha ez nem történik meg, akkor Bódis Kriszta csak magát okolhatja, ha elveszíti az emberek bizalmát

– mondta.

A nyilvánosan elérhető beszámolók alapján a Bódis Kriszta alapítványa, a Van Helyed Alapítvány bevételeinek jelentős része külföldi alapítványoktól érkezett:

mintegy 500 millió forint érkezett a dán Velux Foundationtől

282 millió forint állami támogatást is kapott az alapítvány (nagyrészt uniós forrásból)

továbbá kapott támogatást magánadományozóktól és cégektől is

Ugyanakkor egy másik dán szervezet, a Villum Foundation nyilvántartása szerint 1,15 milliárd forintnyi támogatás is érkezett Bódisékhoz. Ennek azonban nincs nyoma a Van Helyed nyilvános beszámolóiban.

A 2024-es pénzügyi beszámoló alapján a szervezet közhasznú tevékenységből származó bevétele összesen 234,665 millió forint volt. Ennek döntő része támogatásokból (139,615 millió forint) és adományokból (93,244 millió forint) állt össze, míg a pénzügyi műveletekből származó bevétel mindössze 1,806 millió forintot tett ki. A működés tehát egyértelműen külső forrásokra – támogatókra és adományozókra – épült.