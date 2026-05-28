RETRO RÁDIÓ

Bibliai jelenség: fényes angyal jelent meg az égen – Fotó

Új bibliai félelmek. A nyilvánosságra hozott ufóakták repülő angyalokat tárnak fel.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.28. 19:30
ufo jelenség bibliai fehér ház pentagon

A Trump-kormány a múlt héten újabb adag ufóaktát tett közzé, köztük olyan, eddig soha nem látott felvételeket rejtélyes tárgyakról, amelyeket egyesek bibliai lényekhez hasonlítottak, azaz angyalokhoz.

angyal
Újabb angyali jelenségről számoltak be Fotó: pixabay.com

Újabb angyali jelenségről számoltak be

A Fehér Ház újabb 46 olyan videót hozott nyilvánosságra, amelyek közzétételét a kongresszus hónapok óta követelte a Pentagontól. Az egyik videón úgy tűnik, hogy egy kis, repülő alak bukkan fel az égen, amelyről egyesek azt állítják, hogy szárnyas embernek tűnik, aki a levegőben mozog, miközben felsőtestéből kiálló részek előre-hátra mozognak.

Az új videóról az amerikai Indo-Pacific Command számolt be 2024-ben. Ez Amerika legnagyobb katonai egysége, amely a Csendes-óceán, Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia és az Indiai-óceán területén zajló összes műveletért felelős. Az állítólagos angyal megfigyelése 2020. június 1-jén történt, amikor az amerikai központi parancsnokság által használt katonai műhold rögzítette a repülő objektumot. 

„Az összes újonnan nyilvánosságra hozott aktából ez messze a legszokatlanabb. Az objektum szinte humanoidnak tűnik, látható karokkal és lábakkal” – mondta egy személy.

„Ez az ufó szinte úgy néz ki, mint egy angyal. Elég elképesztő videó” – tette hozzá egy másik kommentelő a közösségi médiában.

A furcsa objektumot több mint tíz percig tudták nyomon követni, ahogy a víz felett repült. Amint azonban az amerikai katonai műhold ráközelített, az objektumnak minden oldalán több kiemelkedés vagy csáp látszott. Ez volt a legújabb furcsa alakú tárgy, amely némileg hasonlított egy bibliai lényre, a kerubra, a Biblia Ezékiel könyvében leírt, többarcú, szárnyas angyali lényre.

„Az alakváltoztatás, az érzékelő nehéz fókuszálása, az ismeretlen módon viselkedő tárgy – mindez azt az érzést kelti, hogy »ennek nem szabadna léteznie«” – írta egy közösségimédia-felhasználó.

A most nyilvánosságra hozott videó már a második alkalom volt ebben a hónapban, hogy egy ufót a Bibliában leírt kerubokhoz hasonlítanak. A másik videót, még május 8-án hozták nyilvánosságra az első ufóakták között. Akkor egy „nyolcágú csillag” felvételeit mutatták be, amely egyenetlen, alakváltó karjaival száguldott át a sötétségen. Josh Howerton texasi lelkész az X-en azt mondta, hogy a nyolcágú tárgy hasonlított az Ezékiel könyvében leírt furcsa mennyei struktúrákra.

„Amit ki szeretnék emelni, az a bibliai kozmológiák és a timeline-on látható dolgok közötti nagyon is lehetséges átfedés” – osztotta meg Howerton.
(VIA)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu