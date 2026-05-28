Bibliai jelenség: fényes angyal jelent meg az égen – Fotó
Új bibliai félelmek. A nyilvánosságra hozott ufóakták repülő angyalokat tárnak fel.
A Trump-kormány a múlt héten újabb adag ufóaktát tett közzé, köztük olyan, eddig soha nem látott felvételeket rejtélyes tárgyakról, amelyeket egyesek bibliai lényekhez hasonlítottak, azaz angyalokhoz.
Újabb angyali jelenségről számoltak be
A Fehér Ház újabb 46 olyan videót hozott nyilvánosságra, amelyek közzétételét a kongresszus hónapok óta követelte a Pentagontól. Az egyik videón úgy tűnik, hogy egy kis, repülő alak bukkan fel az égen, amelyről egyesek azt állítják, hogy szárnyas embernek tűnik, aki a levegőben mozog, miközben felsőtestéből kiálló részek előre-hátra mozognak.
Az új videóról az amerikai Indo-Pacific Command számolt be 2024-ben. Ez Amerika legnagyobb katonai egysége, amely a Csendes-óceán, Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia és az Indiai-óceán területén zajló összes műveletért felelős. Az állítólagos angyal megfigyelése 2020. június 1-jén történt, amikor az amerikai központi parancsnokság által használt katonai műhold rögzítette a repülő objektumot.
„Az összes újonnan nyilvánosságra hozott aktából ez messze a legszokatlanabb. Az objektum szinte humanoidnak tűnik, látható karokkal és lábakkal” – mondta egy személy.
„Ez az ufó szinte úgy néz ki, mint egy angyal. Elég elképesztő videó” – tette hozzá egy másik kommentelő a közösségi médiában.
A furcsa objektumot több mint tíz percig tudták nyomon követni, ahogy a víz felett repült. Amint azonban az amerikai katonai műhold ráközelített, az objektumnak minden oldalán több kiemelkedés vagy csáp látszott. Ez volt a legújabb furcsa alakú tárgy, amely némileg hasonlított egy bibliai lényre, a kerubra, a Biblia Ezékiel könyvében leírt, többarcú, szárnyas angyali lényre.
„Az alakváltoztatás, az érzékelő nehéz fókuszálása, az ismeretlen módon viselkedő tárgy – mindez azt az érzést kelti, hogy »ennek nem szabadna léteznie«” – írta egy közösségimédia-felhasználó.
A most nyilvánosságra hozott videó már a második alkalom volt ebben a hónapban, hogy egy ufót a Bibliában leírt kerubokhoz hasonlítanak. A másik videót, még május 8-án hozták nyilvánosságra az első ufóakták között. Akkor egy „nyolcágú csillag” felvételeit mutatták be, amely egyenetlen, alakváltó karjaival száguldott át a sötétségen. Josh Howerton texasi lelkész az X-en azt mondta, hogy a nyolcágú tárgy hasonlított az Ezékiel könyvében leírt furcsa mennyei struktúrákra.
„Amit ki szeretnék emelni, az a bibliai kozmológiák és a timeline-on látható dolgok közötti nagyon is lehetséges átfedés” – osztotta meg Howerton.
