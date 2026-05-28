Gyógyszertárban lett rosszul az idős férfi - Azonnal riasztották a mentőket

Sorbanállás közben lett rosszul. Gyógyszertárban omlott össze a keringése egy 70 év körüli férfinak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 19:42
Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy gyógyszertárban lett rosszul egy 70 év körüli férfi, egyik pillanatról a másikra.

Fotó: Pexels (illusztráció!)

A gyógyszertárban omlott össze egy férfi keringése

Mint írták, a közelmúltban egy Győr-Moson-Sopron vármegyei gyógyszertárban, sorbanállás közben összeesett egy 70 év körüli férfi. Több szemtanú, köztük egy szabadnapos orvos is a beteg segítségére sietett, majd mikor életjeleket nem tapasztaltak, tárcsázták a segélyhívót és újraélesztés kezdődött a helyszínen.

A mentésirányítás több egységet is a patikába riasztott.

Elsőként a mentőgépkocsi bajtársai érkeztek meg, akik rögtön átvették az életmentést. Mindössze egy sokk leadását követően a férfi keringése visszatért, ekkor mentőtiszti kocsi csatlakozott az ellátáshoz, a beteg keringése azonban néhány perc múlva ismét összeomlott.

További 10 perc emelt szintű újraélesztés után a mentők példaértékű csapatmunkája végül sikerre vezetett. Bajtársaink stabilizálták állapotát, majd kórházba szállították a beteget.

– írták a bejegyzésben.

