Előkerültek a régi budapesti állatkerti fotók: ilyen volt a Városliget 100 éve
Régi fotók idézik meg a budapesti állatkert csaknem száz évvel ezelőtti világát, ahol egzotikus állatok és vasárnapi családi programok várták a látogatókat. A különleges retró képeken nemcsak zebrák, elefántok és vízilovak tűnnek fel, hanem egy eltűnt Budapest hangulata is életre kel.
Igazi időutazásra hívnak azok a különleges retrófotók, amelyek a budapesti állatkert múltját idézik meg az 1910-es évektől egészen a 70-es évekig. A fekete-fehér felvételeken nemcsak egzotikus állatok, hanem egy teljesen más Budapest is életre kel: elegáns ruhában sétáló családok, kíváncsi gyerekek, régi kifutók és a Városliget legendás hangulata.
Állatkerti pillanatok a múltból – retró fotókon egy eltűnt világ
A legrégebbi képek között ott van egy 1913-ban készült zebrafotó is, amely szinte filmes jelenetként idézi meg a századforduló állatkerti világát. Akkoriban az állatkert valódi különlegességnek számított, hiszen sok látogató itt látott először életében egzotikus állatokat. Az 1930-as évek fotóin már orrszarvú, kanalasgém és más ritka állatok is feltűnnek, amelyek hatalmas szenzációnak számítottak a korabeli Budapesten.
A képek egyik legérdekesebb része mégsem az állatok, hanem az emberek világa. A gyerekek ünneplő ruhában állnak a kifutók előtt, kezükben édességgel vagy apró fényképezőgéppel, miközben a felnőttek komoly figyelemmel nézik az egzotikus jövevényeket. Az állatkerti látogatás akkoriban igazi hétvégi esemény volt, amely egyszerre jelentett szórakozást, tanulást és családi programot.
A későbbi felvételeken már közvetlenebb jelenetek láthatók: gyerekek simogatnak elefántot, gondozók pózolnak egy újszülött teve mellett, máshol pedig a vízilovak kifutója körül gyűlik össze a tömeg. A 40-es évekből még a híres vurstli hangulata is visszaköszön, ahol a Schäftner körhinta működött – jól mutatva, hogy a Városliget akkoriban Budapest egyik legfontosabb szórakoztató központja volt.
A retró fotók ma már nosztalgikus emlékek, ugyanakkor érdekes látni azt is, mennyit változott az állatkertek világa. A régi kifutók sokszor szűkösek és egyszerűek voltak, míg a mai modern állatkertek már természetközelibb környezetet alakítanak ki az állatok számára.
A különleges képgaléria így nemcsak az állatokat mutatja meg, hanem egy eltűnt korszak hangulatát is: a régi Budapestet, ahol egy vasárnapi állatkerti séta valódi ünnepnek számított.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre