Előkerültek a régi budapesti állatkerti fotók: ilyen volt a Városliget 100 éve

Igazi időutazásra hívnak azok a különleges retrófotók, amelyek a budapesti állatkert múltját idézik meg az 1910-es évektől egészen a 70-es évekig. A fekete-fehér felvételeken nemcsak egzotikus állatok, hanem egy teljesen más Budapest is életre kel: elegáns ruhában sétáló családok, kíváncsi gyerekek, régi kifutók és a Városliget legendás hangulata.

Retró állatkert: Nőstény teve újszülött borjával és gondozójuk látható a felvételen, 1938-ban a Városligeti Állatkertben. Fotó: Fortepan / Inkey Tibor.

Állatkerti pillanatok a múltból – retró fotókon egy eltűnt világ

A legrégebbi képek között ott van egy 1913-ban készült zebrafotó is, amely szinte filmes jelenetként idézi meg a századforduló állatkerti világát. Akkoriban az állatkert valódi különlegességnek számított, hiszen sok látogató itt látott először életében egzotikus állatokat. Az 1930-as évek fotóin már orrszarvú, kanalasgém és más ritka állatok is feltűnnek, amelyek hatalmas szenzációnak számítottak a korabeli Budapesten.

A képek egyik legérdekesebb része mégsem az állatok, hanem az emberek világa. A gyerekek ünneplő ruhában állnak a kifutók előtt, kezükben édességgel vagy apró fényképezőgéppel, miközben a felnőttek komoly figyelemmel nézik az egzotikus jövevényeket. Az állatkerti látogatás akkoriban igazi hétvégi esemény volt, amely egyszerre jelentett szórakozást, tanulást és családi programot.

A későbbi felvételeken már közvetlenebb jelenetek láthatók: gyerekek simogatnak elefántot, gondozók pózolnak egy újszülött teve mellett, máshol pedig a vízilovak kifutója körül gyűlik össze a tömeg. A 40-es évekből még a híres vurstli hangulata is visszaköszön, ahol a Schäftner körhinta működött – jól mutatva, hogy a Városliget akkoriban Budapest egyik legfontosabb szórakoztató központja volt.

A retró fotók ma már nosztalgikus emlékek, ugyanakkor érdekes látni azt is, mennyit változott az állatkertek világa. A régi kifutók sokszor szűkösek és egyszerűek voltak, míg a mai modern állatkertek már természetközelibb környezetet alakítanak ki az állatok számára.

A különleges képgaléria így nemcsak az állatokat mutatja meg, hanem egy eltűnt korszak hangulatát is: a régi Budapestet, ahol egy vasárnapi állatkerti séta valódi ünnepnek számított.