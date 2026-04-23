Ilyen volt a Nemzeti Színház mielőtt felrobbantották

Ma 61 éve, hogy a magyar színház egyik fontos intézményét felrobbantották a Blaha Lujza téren. A Nemzeti Színház akkoriban egy sokat túlélt épület volt, átmeneti elhelyezése pedig több évtizedre szólt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 08:00
A Nemzeti Színház ma a Bajor Gizi parkban ékesíti Budapest látképét. Április 23. egy szomorú emléknap, de egyúttal egy dicsőséges korszakát is idézi a magyar színháznak, amikor a fontos intézmény még a Blaha Lujza téren állt. Galériánkban mutatjuk, hogyan is nézett ki régen.

Blaha Lujza tér, a Nemzeti Színház bontása, 1965 Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

A Blaha Lujza téri Nemzeti Színház különös történelemmel bír. Ezen a napon, április 23-án érte a negyedik robbanás a színházat, amitől az utolsó falszakasz is leomlott, de előtte is sok megpróbáltatás érte az épületet, amelyben évtizedeken át játszottak a színészek. 1908-ban a Vallás- és Közoktatási Minisztérium határozata alapján a társulat számára „átmenetileg” a Blaha Lujza téri Népszínházat bérelték ki. Ebből az átmeneti időszakból aztán 55 év lett.

Az első világháború, majd a gazdasági világválság megakadályozta a nyertes pályázati terv megvalósulását. 1937-ben a főváros felajánlott az Erzsébet téren egy telket a Nemzeti Színház épülete számára, ráadásul ingyen, de a városrendezési és építkezési viták 1943-ig elhúzódtak, a második világháború után ez sem valósult meg. 

A Népszínház épületét 1944-ben és 1956-ban is súlyos találat érte. A felújítási munkálatok több évig eltartottak, miközben 1948–1950 között az épület az államkincstár és a Nemzeti Színház tulajdonába került. Az épület lebontásáról 1963-ban döntött a kormányzat, mivel a szakvélemény szerint az épülő metró statikailag meggyöngítette volna az amúgy is jelentős felújítást igénylő színházat

A társulat összesen 56 éven át játszott a végül felrobbantott színház épületében. 1965. január 15-én kezdték el a színházépület bontását, majd március 15-én felrobbantották a színház pincéjét és tartófödéméit, végül a színház utolsó falszakasza is leomlott április 23-án az utolsó, a negyedik robbantás alkalmával.

1965 januárjától a Nemzeti Színház társulata a lebontásra ítélt Népszínház épületéből átmenetileg az akkor felújított Nagymező utcai, a mai Thália Színház épületébe költözött. 1966-ban pedig a két év alatt alapjaitól átépített Magyar Színház épületében kapott helyet ideiglenesen, ebből az átmeneti tartózkodásból végül 34 év lett.

Galériánkban mutatjuk, hogyan nézett ki a Nemzeti Színház a felállítása utáni években kívül-belül, milyen volt az '56-os forradalom idején és hogy nézett ki, amikor lebontották:

fotótegnap, 13:26

 

 

