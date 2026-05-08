Jó kis hely volt a Népliget, mielőtt lepusztult – Retró galéria

Mikor jártál utoljára a Népligetben? Fővárosunk egyik legnagyobb közparkja ma sem a közbiztonság, sem a higiénia szempontjából nem megfelelő. Mindez méltatlan a fővároshoz, pedig ha megismerjük a Népliget történetét, láthatjuk, mennyire szerették régen; hitted volna, hogy egykor Formula–1 nagydíjat is rendeztek itt?

1980. A Centenáriumi park, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye térképe című dombormű, a megye ajándéka Budapest centenáriumára. Mára alig maradt valami ebből a parkból a Népligetben Fotó: Fortepan / Kozák

A Népliget régebben – ma már rá se ismerni

Kéregetők, drogos bandák, prostitúció, elhajigált tűk, elásott tudatmódosító szerek és fekália. Ezeket láthatjuk ma Budapest egyik legnagyobb zöldterületén. Már ha zöldnek lehet nevezni ezt a szemetes területet. Manapság már szinte csak áthaladóban megy bárki a Népligetbe, szürkület után pedig már senki nem meri betenni oda a lábát. Az egykor működő Planetárium, a bábszínház és a Centenáriumi park pusztulásának látványa elszomorító, pedig régebben ezek mind tömegével vonzották a budapestieket.

A közpark területén eredetileg homokbánya és szeméttelep volt. A liget terve először 1868-ban született meg. Utat építettek, fákat ültettek, kijelölték a nép szórakoztatására szolgáló területeket. 1870-ben platánfákat, hársakat, amerikai kőriseket, juharfákat ültettek, s ez megalapozta a park hangulatát.

1936-ban rendezték meg az első Grand-prix magyar nagydíjat a Népligetben, amikor is neves autómárkák, mint például a Mercedes-Benz és az Auto Union mérettették meg magukat. A második világháború teljesen megállította a motorsportot, azóta a Népligetben sem rendeztek ehhez hasonlót.

Említésre méltó még a Centenáriumi Park, amelyet a három városrész, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100 éves évfordulójára emlékezve létesítettek. 1973 őszén adták át a Könyves Kálmán körút mentén, a Népliget délnyugati szélén fekvő, néhány hektárnyi területen. Mivel elmaradt a karbantartás, a Park tönkrement, azóta az itt felhúzott medencék, műalkotások megrongálódtak.

A TIT Budapesti Planetárium az 1977-es átadásától egészen 2010-ig üzemelt, tudományos előadásoknak adott helyet, diákoknak mutatta meg az égbolt ezer csodáját, majd a lézer-show előadásairól ismert Lézer Színház helyszíne volt. Rossz állapota miatt 2017. június 18-án bezárt. Azóta pusztulásnak indult.

Galériánkban mutatjuk, milyen is volt a Népliget régen: