Ez igen: Kim Kardashian mindent beleadott fia érdekében

A rajongók álla leesett, amikor meglátták a partin készült fotókat. Kim Kardashian büszke anyukaként pózolt fia mellett.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.16. 11:30
Kim Kardashian kisfia, Psalm West újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen a sztárcsemete május 9-én ünnepelte hetedik születésnapját. A 45 éves realitysztár és üzletasszony nem aprózta el az ünneplést, hatalmas Pokémon-tematikájú partit szervezett családja és barátai körében, amiről természetesen büszkén meg is osztott fotókat a közösségi oldalán.

Kim Kardashian hatalmas bulit tartott kisfia hetedik születésnapja alkalmából / Fotó: Photo Image Press

Kim Kardashian emlékezetes bulit szervezett gyerekeinek

A celeb május 14-én osztott meg fotókat az Instagramon a látványos buliról. A dekoráció között óriási Pokélabda-lufik, életnagyságú Pikachu és hatalmas Pokémon-kártyák is helyet kaptak. Kardashian a képekhez csak ennyit írt: 

Pokemon Psalm!

Psalm az alkalomhoz illően fekete Pikachus pólót és sportos fekete rövidnadrágot viselt. Testvére, a 8 éves Chicago West szintén Pokémon-mintás pólóban érkezett, amelyen Pikachu és Ash Ketchum is szerepelt. A 10 éves Saint West egy szürke mintás pólót és világos farmert választott a bulira. Bár a 12 éves North West nem szerepelt a képeken, több unokatestvér is feltűnt, köztük a 9 éves Dream Kardashian.

A Pokémon-imádat nem új a családban, hiszen Kimet korábban már látták Pokémon-kártyákat bontani Sainttel és Steve Aokival. Sőt, márciusban egy különleges, magas értékű Charizard-kártyát is vásárolt.

Psalm tavaly Deadpool és Wolverine témájú születésnapi partit kapott.

Mindenki imádja őt. Segített abban, hogy a család újra összetartson, így most már mindenki jól kijön egymással. Mindenki szereti egymást. Mindenki segítőkész. És mindenki odavan érte. Teljesen rajonganak érte

 – mondta 2019 szeptemberében Kardashian a PEOPLE.

 

 

